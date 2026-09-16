مجلس دبي للإعلام يستعرض رؤى فنية ترسم ملامح مستقبل السينما والدراما وصناعة المحتوى

دبي في 16 سبتمبر/ وام / واصل مجلس دبي للإعلام حضوره الفاعل في أعمال قمة الإعلام العربي 2026، من خلال برنامج متنوع من الجلسات والحوارات المتخصصة التي نظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع للمجلس، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة، بمشاركة نخبة من صنّاع الأفلام والدراما والمنتجين والمبدعين والخبراء من المنطقة والعالم.

واستُهلّت الفعاليات بجلسة "قصة محلية، صدى عالمي"، التي ناقشت قدرة الأعمال المحلية والإقليمية على تجاوز حدودها الجغرافية والوصول إلى جمهور دولي أوسع، مستفيدةً من الفرص المتنامية التي تتيحها منصات البث الرقمي والمهرجانات السينمائية العالمية لتعزيز انتشار القصص والإنتاجات العربية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.

وشارك في الجلسة المخرج والمنتج السينمائي محمد سعيد حارب، والمنتجة رولا ناصر، ومحمد قبلاوي، المدير العام لمهرجان مالمو للسينما العربية، فيما أدارها سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية. واستعرض المتحدثون العوامل الإبداعية والإنتاجية والتسويقية التي تمكّن القصة المحلية من الوصول إلى الشاشات العالمية،

وفي جلسة خاصة ضمن "منتدى الأفلام"، عرضت وكالة الأنباء الفرنسية AFP الفيلم الوثائقي المتأهل للأوسكار "من داخل غزة"، الذي يسلّط الضوء على تجربة صحافيي الوكالة ومصوريها في قطاع غزة، وما واجهوه من ظروف استثنائية وتحديات مهنية وإنسانية خلال أداء رسالتهم في توثيق الأحداث ونقلها إلى العالم.

وقدّم الفيلم شهادة بصرية وإنسانية على الدور المحوري للصحافة الميدانية في نقل الحقيقة من مناطق النزاع، وما تتطلبه هذه المهمة من شجاعة ومهنية والتزام بالمعايير الصحافية في أكثر البيئات خطورة وتعقيداً.

واحتفى المنتدى بالتجارب الوطنية الرائدة من خلال جلسة حول "قصة رائدة الإخراج الإماراتي د. حصة لوتاه" التي استضافت الدكتورة حصة لوتاه، إحدى رائدات الإعلام والإخراج التلفزيوني في دولة الإمارات، حيث استعرضت محطات بارزة من مسيرتها المهنية وإسهاماتها في تطور المشهد الإعلامي المحلي.

وتناولت جلسة "السينما الخليجية التي نريد أن نراها"، بمشاركة السيناريست محمد حسن أحمد والسيناريست أحمد العرشي، رؤيتهما لاتجاهات السينما الخليجية ومستقبلها، وآفاق تطويرها والموضوعات التي يمكن أن تعبّر بصورة أكثر عمقاً عن مجتمعات المنطقة، وتحولاتها، وقضاياها الإنسانية، والثقافية. وأدار الجلسة سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية مؤسسة دبي للإعلام.

وناقشت الجلسة أهمية بناء نصوص سينمائية أصيلة تنطلق من البيئة الخليجية، مع امتلاكها في الوقت نفسه مقومات الوصول إلى الجمهور العالمي، فضلاً عن ضرورة الاستثمار في المواهب والبنية الإنتاجية والتوزيع، وتوسيع مساحات التعاون بين صنّاع السينما في دول المنطقة.

وجمعت جلسة "نساء يصنعن مشهد الدراما العربية" كلاً من النجمة السورية كاريس بشار، والنجمة المصرية دينا الشربيني، والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، في حوار تناول حضور المرأة المتنامي في صناعة الدراما العربية وادار الجلسة الإعلامي وسام بريدي.

وضمن جلسة "من السينما إلى المنصات الرقمية" ناقش الممثل السوري عابد فهد، والنجمة المصرية نيللي كريم، والمنتج اللبناني صادق الصبّاح، رئيس مجلس إدارة "الصبّاح إخوان"، التحولات التي شهدتها صناعة السينما والدراما العربية مع اتساع حضور المنصات والوسائط الرقمية وأدار الجلسة الإعلامي مصطفى الآغا.

وتؤكد مشاركة مجلس دبي للإعلام في قمة الإعلام العربي 2026 التزامه بتطوير منظومة متكاملة للصناعات الإعلامية والإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمام صنّاع المحتوى والمواهب، وتعزيز الشراكات بين مختلف أطراف القطاع، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي، ومنصةً تجمع الأفكار والخبرات والاستثمارات القادرة على صياغة مستقبل هذه الصناعات.