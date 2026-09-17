"تريندز" تواصل برنامجها الثقافي والمعرفي في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ واصلت "مجموعة تريندز" حضورها المعرفي والثقافي في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لليوم الرابع على التوالي، من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تنوعت بين إطلاق المنصات والمبادرات، وتنظيم الجلسات الحوارية، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والتوزيع، إلى جانب توقيع إصدارات بحثية متخصصة وتنظيم ورشة عمل تدريبية.

وحظي الجناح بزيارة عدد من الشخصيات، فيما شهدت المنصة الرئيسية للمعرض إطلاق "تريندز باروميتر" منصة "أوبنكست" - OPINXT"، التي تستهدف بناء مجتمع موثوق ومتنوّع من المستجيبين، بما يدعم تنفيذ الدراسات واستطلاعات الرأي وفق أسس علمية ومنهجيات بحثية رصينة، وتم إعلان فتح باب التسجيل المسبق أمام الراغبين في الانضمام إلى مجتمع "أوبنكست".

وقالت أبرار محمد العلي، باحثة رئيسية في "تريندز باروميتر"، إن المنصة تتيح لأعضائها فرصة أن يكونوا شركاء فاعلين في مشاريع "مجموعة تريندز"، لا سيما في مجال استطلاعات الرأي.

وشهد جناح "مجموعة تريندز" توقيع مذكرة تفاهم مع "بركات القابضة"، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، في إطار تعزيز التعاون والشراكات وتوسيع مجالات العمل المشترك بين الجانبين، بجانب توقيع اتفاقية توزيع مع دار الكتاب الجامعي.

وضمن برنامج توقيع الإصدارات، استضاف جناح «مجموعة تريندز» فعالية توقيع كتاب «The Strategic Imperatives of Artificial Intelligence in the UAE: A Comparative Analysis of the National AI Strategy 2031»، للدكتور سيف سعيد النيادي، الأكاديمي والباحث الإماراتي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي فعالية أخرى، استضاف الجناح توقيع كتاب "Space Diplomacy and State Trust: The UAE and the Strategic Rationale for Arab Space Cooperation"، بمشاركة الدكتور ناصر عبداللطيف بن حمادي، رئيس العلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد عليمات، الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون منطقة الشرق الأوسط.

ونظم معهد "تريندز للتدريب"، التابع للمجموعة، ورشة تدريبية بعنوان "وسائل الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي"، قدمها الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي عيسى علي المناعي، الذي تناول أبرز التحولات التي تشهدها منظومة الإعلام والاتصال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مسلطاً الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وسبل توظيف الأدوات التوليدية في تحرير الأخبار وصياغة التقارير بكفاءة، إلى جانب تطور أدوات تحليل البيانات للتنبؤ بسلوك الجمهور والتفاعل معه بدقة.

ونظم "تريندز جلوبال"، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جلسة حوارية متخصصة بعنوان "التحصين الفكري: كيف نُنشئ مجتمعات متسامحة ونابذة للفكر المتطرف؟"، على منصة الفراهيدي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين.

أدار الجلسة حمد عبدالله الحوسني، باحث رئيسي في "تريندز للبحوث والاستشارات"، بمشاركة مارية الهطالي، مدير المراكز البحثية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث تناول النقاش سبل تعزيز التحصين الفكري وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التطرف وخطاباته.

وركزت الجلسة على أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في بناء مناعة فكرية استباقية، وأهمية الهوية الوطنية والمواطنة الجامعة بوصفهما ركيزة أساسية لتعزيز الانتماء وحماية المجتمع من الخطابات والأجندات المتطرفة العابرة للحدود، بجانب تناول مسؤولية الإعلام والوسائط الرقمية في نشر قيم التسامح أو تعزيز الاستقطاب، وأهمية رفع مستوى الوعي الفردي في التعامل مع المحتوى الرقمي، بما يسهم في حماية التماسك المجتمعي.