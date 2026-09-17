نخبة نجوم العالم يشاركون في كأس ديفيز للتنس بألمانيا

برلين في 17 سبتمبر/ وام/ أكد الاتحاد الدولي للتنس، مشاركة نخبة نجوم العالم من المصنفين الأوائل في قائمة منتخباتهم الوطنية بكأس ديفيز للتنس، التي تقام أدوارها الأولى يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة هال الألمانية.

ويتقدم الألماني ألكسندر زفيريف، بطل أمريكا المفتوحة للتنس، قائمة منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا، فيما يقود بن شيلتون مواجهات المنتخب الأمريكي، إلى جانب مشاركة مجموعة من نجوم المراكز العشرة الأولى عالمياً.

ومن المنتظر أن تشهد اللقاءات منافسات قوية ضمن مجموعات التصنيف للوصول إلى المرحلة النهائية.

وتأتي مشاركة زفيريف وشيلتون عقب أدائهما الاستثنائي في بطولة أمريكا المفتوحة ووصولهما إلى النهائي، ما يرفع من حدة المنافسة على بطاقات التأهل للمرحلة المقبلة.

وبموجب نظام البطولة يتأهل الفائزون إلى النهائيات التي ستقام في نوفمبر المقبل بإيطاليا.

من ناحية أخرى، وبالتزامن مع أجندة المنافسات الدولية، أعلن اتحاد التنس المحلي واللجنة المنظمة لبطولة سنغافورة المفتوحة تحديث التصنيف الرسمي المعتمد للاعبين والمشاركين بناءً على النتائج الأخيرة.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الجهات المنظمة، أن الجولة الحالية تعتمد معايير دقيقة لنظام احتساب النقاط التراكمية والتصنيف العالمي، بما يسهم في رفع كفاءة الجداول التنافسية وتحديد المواجهات وفق أعلى المعايير التنفيذية والرياضية المعتمدة دولياً.