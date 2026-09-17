اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ورشة عمل تدريبية حول نظام تتبع التوصيات الوطنية لحقوق الإنسان

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وعلى مدار يومين، ورشة عمل تدريبية لفريق العمل المنبثق عن اللجنة حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان عبر استخدام نظام تتبع التوصيات الوطنية.

وافتتح سعادة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أعمال الورشة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات فرق العمل الوطنية ورفع كفاءة استخدام الأنظمة الرقمية المخصصة لتيسير عملية متابعة تنفيذ التوصيات الواردة من الآليات المتخصصة، بما يدعم جهود اللجنة الدائمة في التنسيق والمتابعة وإعداد التقارير ذات الصلة.

وتندرج ورشة العمل ضمن سلسلة أنشطة تعقدها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات على نحو يعزز القدرات الوطنية في الوفاء بالالتزامات الدولية وفي التنفيذ الأمثل للتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية، وفي تقديم التقارير الوطنية في الآجال المحددة على نحو يعكس الأولوية التي توليها الدولة لملف حقوق الإنسان.