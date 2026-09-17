"الدار" تطلق "تَلاي" أول مجمع سكني في "مرسى السعديات"

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ أطلقت مجموعة الدار، اليوم، مشروع "تَلاي"، أول مجمع سكني في "مرسى السعديات"، ويضم 351 فيلا مستقلة، فيما تبدأ مبيعات وحداته في 23 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات، التي أعلن عنها في يوليو الماضي.

ويمثل "تَلاي" أول طرح سكني ضمن "مرسى السعديات"، الوجهة الساحلية التي تصل قيمتها التطويرية الإجمالية إلى 100 مليار درهم.

وتتضمن العمارة المعاصرة للمشروع تفاصيل من الشرائح المعمارية التي ابتكرها الفنان الإماراتي عبد الله الملا بالتعاون مع مجموعة الدار، ويمتد إسهامه الفني إلى المساحات العامة في "تَلاي" من خلال نافورة فنية كُلّف بتصميمها خصيصاً للمشروع، لتشكل أحد العناصر الفنية ضمن مكونات "مرسى السعديات".

ويمتد المخطط الرئيسي لـ"مرسى السعديات" على مساحة تقارب 6.4 مليون متر مربع، بواجهة بحرية تمتد 8 كيلومترات، ويضم ثلاث مدارس ويقع إلى جانب محطة تحت الأرض لقطارات الاتحاد فائقة السرعة، تندرج ضمن مركز تطوير عمراني قائم على النقل الجماعي، بما يدعم التنقل المستدام ويربط "مرسى السعديات" ببقية إمارات الدولة.