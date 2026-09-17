"سفينكلز" تقود فريق الإمارات إلى لقب "جائزة والونيا الكبرى" للسيدات

بروكسل في 17 سبتمبر/ وام/ توجت الهولندية كارلين سفينكلز، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات بلقب سباق جائزة والونيا الكبرى للسيدات والذي اختتم أمس، وذلك للمرة الثانية في مسيرتها، بعد فوزها بالسباق البلجيكي للمرة الأولى عام 2024، لترفع رصيدها إلى ثلاثة انتصارات فردية هذا الموسم.

وجاء فوز سفينكلز ثمرة أداء جماعي مميز من فريق الإمارات الذي أحسن التعامل مع مجريات السباق، قبل أن تحسم المتسابقة الهولندية النتيجة في الأمتار الأخيرة، مستفيدة من تحرك زميلتها إليونورا جاسباريني في التوقيت المناسب، والذي مهد الطريق للهجوم الحاسم، فيما أنهت جاسباريني السباق في المركز التاسع.

وامتد السباق لمسافة 127.4 كيلومتر، وانطلق من مدينة سيراينغ، واختتم في الموقع التاريخي لقلعة نامور، وشهد منافسة قوية بعدما تمكنت مجموعة مكونة من 6 متسابقات من الابتعاد عن بقية المشاركات، قبل أن تبدأ فرق الإمارات ليماد وليدل-تريك في قيادة المطاردة وتقليص الفارق تدريجياً.

وقبل 13 كيلومتراً من خط النهاية، شنت جاسباريني هجوماً برفقة 3 متسابقات، إلا أن غياب التعاون بين أفراد المجموعة أدى إلى عودة الهجوم سريعاً.