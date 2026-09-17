أكثر من ألف حكاية إماراتية تصل لجمهور"أبوظبي للكتاب" عبر "منصة للتوزيع"

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام/ تعزز شركة "منصة للتوزيع"، حضور إصدارات دور النشر الإماراتية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، عبر إتاحة أكثر من ألف عنوان من إبداعات محلية لجمهور المعرض وتوفير مساحة إضافية للتعريف بإنتاجات الناشرين والوصول بها إلى القراء ضمن أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تجمع صنّاع الكتاب والمهتمين به من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقدمت الشركة، خلال المعرض الذي يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، إصدارات 75 دار نشر إماراتية شملت 1,004 عناوين بإجمالي 8,500 كتاب، في مشاركة تعكس تنوُّع الإنتاج المحلي واتساع شبكة الناشرين التي تخدمها الشركة، ودور قنوات التوزيع في إيصال هذا الإنتاج إلى شرائح أوسع من القراء.

وتتيح المشاركة لدور النشر الإماراتية الحاضرة عبر "منصة للتوزيع" عرض إنتاجها وبيعه وتوزيعه خلال أيام المعرض، بما يقرّب الكتاب من القارئ ويوسع دائرة التعريف بالإصدارات المحلية، في وقت يشهد فيه المعرض حضوراً للناشرين والمؤلفين والمهتمين بالكتاب من مختلف أنحاء العالم.

ووقّعت شركة "منصة للتوزيع" على هامش فعاليات المعرض، اتفاقية توزيع رسمية مع "مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات"، وذلك في إطار حرص الجانبين على بناء شراكة استراتيجية مثمرة تسهم في توسيع نطاق وصول الإصدارات الفكرية والبحثية المتخصصة إلى القرّاء والمهتمين.

وبموجب الاتفاقية تتولى شركة "منصة للتوزيع" بيع وتوزيع إصدارات مجموعة تريندز المتنوعة عبر منافذها إلى جانب إتاحتها رقمياً من خلال المنصة الإلكترونية للشركة، بما يفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى جمهور متنوع محلياً ودولياً.

كما وقّعت "منصة للتوزيع" اتفاقية تعاون مع "الأرشيف والمكتبة الوطنية" تهدف إلى دعم وتسهيل إجراءات الإيداع القانوني للناشرين في الدولة وتعزيز كفاءة عمليات الترقيم الدولي، إلى جانب المساهمة في إيصال الإصدارات إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لدعم منظومة النشر في الدولة وتيسير الإجراءات المرتبطة بإتاحة الإصدارات وحفظها بما يعزز تنظيم الإنتاج الفكري الإماراتي ويخدم الناشرين والقطاع الثقافي بصورة أوسع.

وقال سعادة راشد الكوس مدير عام شركة "منصة للتوزيع"، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي والتعريف بالإنتاج المحلي، ويشكل منصة تجمع الناشرين والقراء والشركاء من مختلف أنحاء قطاع النشر، مشيرا إلى حرص الشركة خلال المشاركة على أن تتجاوز جهودها عرض الإصدارات وتوزيعها لتشمل بناء شراكات تسهم في تطوير منظومة النشر وتسهيل وصول الكتاب الإماراتي إلى القارئ وتعزيز حضوره واستدامته.

وأضاف أن توقيع اتفاقيتي التعاون مع مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات والأرشيف والمكتبة الوطنية، يأتي في إطار هذا التوجه ويعكس حرص الشركة على توسيع خدماتها ودعم الناشرين وإيمانها بأن تكامل الأدوار والشراكات الفاعلة يمثلان ركيزة أساسية لنمو صناعة النشر واستدامتها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، إن توقيع هذه الاتفاقية مع منصة للتوزيع يجسد الحرص على توسيع دائرة وصول الإصدارات البحثية والفكرية للمجموعة إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء والباحثين والمهتمين سواء محلياً أو دولياً ، لافتا إلى أنها خطوة مهمة في مسيرة المجموعة الرامية إلى تعزيز حضور المحتوى المعرفي العربي المتخصص وإتاحته عبر قنوات توزيع متنوعة تواكب تطلعات القارئ العصري.

ويشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ملتقى سنوياً للناشرين والمؤلفين والقراء من مختلف أنحاء العالم، ويقدم مجموعة واسعة من الكتب إلى جانب الجلسات والندوات والأنشطة التي تحتفي بالقراءة والكتابة والتعلم وتسهم في إثراء التبادل الثقافي والمعرفي.

وتأتي مشاركة "منصة للتوزيع" ضمن جهودها لدعم الناشرين الإماراتيين وتعزيز فرص انتشار الإصدارات المحلية عبر المعارض والمنصات الثقافية، وتعمل الشركة من خلال هذا الدور على توسيع نطاق وصول الناشرين إلى القراء وربط الإنتاج المحلي بحركة الطلب والاقتناء بما يدعم حضور الكتاب الإماراتي في السوق ويعزز آفاق نموه وانتشاره.