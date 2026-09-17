"دبي لكرة السلة" يواجه "ريال مدريد" بالنسخة الافتتاحية من كأس السوبر الأوروبي في أبوظبي

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ يبدأ فريق دبي لكرة السلة مسيرته للمنافسة على أول ألقاب موسم 2026 -2027، حيث يشارك في النسخة الافتتاحية لكأس السوبر الأوروبي التي تنطلق غدا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، وتستمر يومين.

وتجمع البطولة، حديثة الانطلاق، أربعة من أبرز أندية كرة السلة في أوروبا بنظام المربع الذهبي، بمشاركة أولمبياكوس بيرايوس حامل لقب اليوروليغ، وريال مدريد وصيف اليوروليغ، وفنربخشة إسطنبول بطل اليوروليغ لموسم 2024 - 2025، إلى جانب فريق دبي لكرة السلة ممثل الدولة المستضيفة.

وتمثل البطولة بداية حقبة جديدة لفريق دبي لكرة السلة تحت قيادة المدير الفني تشافي باسكوال، الذي يقود الفريق في أول ظهور تنافسي له هذا الموسم.

وتوفر بطولة كأس السوبر الفرصة الأولى لجماهير النادي لرؤية تشكيلة الفريق بحلتها الجديدة أثناء المنافسات، بقيادة قائد الفريق كليمن بريبليتش.

ويلتقي فريق دبي لكرة السلة مع ريال مدريد الإسباني في المباراة الأولى غدا الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وتحدد نتيجة المباراة مواجهة يوم السبت، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية للبطولة يوم السبت، لمواجهة الفائز من مباراة أولمبياكوس بيرايوس وفنربخشة إسطنبول، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث في الساعة 6 مساءً يوم السبت أيضاً.