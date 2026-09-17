مجلس سيدات أعمال عجمان يشارك في "منتدى الصناعة السعودي"

عجمان في 17 سبتمبر/ وام/ شارك مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان، في فعاليات "منتدى الصناعة السعودي 2026"، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، في جدة سوبر دوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين والمستثمرين في القطاع الصناعي.

ترأس الوفد، سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وضم زمزم الشحي رئيس قسم مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن المشاركة في منتدى الصناعة السعودي، تعكس اهتمام غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان بدعم القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز حضوره في المحافل الخليجية والدولية، كما تسهم في الترويج لفرص الاستثمار الصناعي في عجمان والتعريف بمقومات ومزايا بيئة الأعمال، إلى جانب فتح قنوات جديدة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات دعم وتطوير الصناعة الوطنية.

وقالت إن المشاركة في المنتدى تكتسب أهمية خاصة، لما يمثله من منصة متخصصة تبرز قوة القطاع الصناعي وتنوعه، وتدعم توجهات مجلس سيدات أعمال عجمان في تمكين رائدات الأعمال وتعزيز حضورهن في القطاع الصناعي.

وأشادت بما تناولته فعاليات المنتدى من الجلسات واللقاءات التي تناولت مستقبل القطاع الصناعي، وفرص الاستثمار والتعاون، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم وتطوير الصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على "اللوجستيات وسلاسل الإمداد"، و"الصناعات الغذائية" و"الامن الدوائي"، والعديد من العروض التقديمية حول أفضل التجارب والممارسات وفرص الاستثمار وفرص التمكين الصناعي.

كما شهدت الفعاليات تنظيم معرض مصاحب، بمشاركة عدد من الشركات والمصانع، استعرضت خلاله منتجاتها وحلولها الصناعية، بما أتاح منصة للتعريف بالقدرات الصناعية، والتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات.

وعلى هامش أعمال المنتدى، قدمت الدكتورة آمنة خليفة، درع مجلس سيدات أعمال عجمان إلى معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، تقديرا للجهود المبذولة في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكة.