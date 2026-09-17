حاكم الشارقة يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، بمدير مكتبة الإسكندرية، مثمناً سموه أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الثقافية والمعرفية في الوطن العربي، وذلك تحقيقاً لأهدافها والأدوار التي تلعبها في خدمة طلبة العلم والباحثين والدارسين في مختلف الحقول المعرفية.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى ارتباط إمارة الشارقة بالعلم والمعرفة ونشر الكتاب، من خلال العديد من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والعلمية والمعارض الثقافية والأنشطة المختلفة، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على الاطلاع، وتوفير المكتبات العامة ووسائل المعرفة، إيماناً بأن العلم والمعرفة هما أساس تنمية الفرد، والتطور العلمي وتقدم الشعوب والأمم.

واستعرض اللقاء المبادرات الرائدة لإمارة الشارقة في مجال الثقافة والعلوم والتركيز على الكتاب ونشره ودعم المؤلفين والمثقفين، وإنشاء المؤسسات المختصة بالثقافة في مختلف الدول حول العالم، مما أسهم في تطوير العمل الثقافي.

وتناول اللقاء العلاقات الممتدة والتعاون المثمر لإمارة الشارقة، مع العديد من المؤسسات الثقافية والعلمية المتخصصة حول العالم، وفي جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص، بما يسهم في دعم المثقفين والكُتّاب المصريين والعمل على مبادرات وأنشطة نوعية تعزز من المحتوى الثقافي والإبداعي.

وناقش اللقاء الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية ضمن برامجها السنوية ومشاركاتها الإقليمية والدولية كواحدة من أعرق المكتبات في المنطقة، مما يرسخ من دور المكتبات في المجتمع، ويعزز من دور العلم والمعرفة، ويرفع من قيمة القراءة والثقافة ويعظّم دورهما الرئيس في بناء الإنسان.

وفي ختام اللقاء، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم هديةً تذكارية من مكتبة الإسكندرية قدمها الدكتور أحمد زايد تقديراً لاستقبال سموه ودعمه المستمر للثقافة والمعرفة.