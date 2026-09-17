"اقتصادية أبوظبي" تنظِّم الدورة الأولى من "منتدى العين لأعمال المستقبل"

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ أعلن "منتدى العين لأعمال المستقبل" عن فعالياته وشركاء نسخته الأولى التي تنظِّمها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مركز أدنيك العين يومَي 23 و24 سبتمبر 2026 تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، في إطار دعم جهود تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على تطوير المواهب والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي.

ويستقطب المنتدى كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة قطاع الأعمال ونخبة من الباحثين والخبراء ووسائل الإعلام من الدولة وخارجها، لمناقشة الفرص الاستثمارية وتطوير المواهب والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، إضافةً إلى تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بشأن وضع خطط شاملة للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات والأعمال، ومبادرات تنمية المواهب، بما يرسِّخ مكانة منطقة العين بوصفها مركزاً ريادياً للأبحاث والابتكار والتنمية المستدامة.

ويشمل جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية وحوارات يستعرض فيها المتحدثون الرئيسيون خطة التحوُّل الاقتصادي والنمو والسياسات الاقتصادية في منطقة العين، وبرامج تطوير المهارات التي تستهدف تلبية متطلبات صناعات المستقبل، والمشاريع الاستراتيجية، ونشاط القطاع الخاص، والابتكار في مجال الأغذية والزراعة، ومستقبل التنقل والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ويسلِّط المنتدى الضوء على الدور المتنامي لمنطقة العين كمركز لوجستي رئيسي، ويستعرض دور مقوّماتها ومشاريعها الاستراتيجية في صياغة مستقبل التجارة والتنقل والنمو.

وتُعَدُّ منطقة العين جزءاً أساسياً من المنظومة الاقتصادية المتكاملة لإمارة أبوظبي، بما تمتلكه من مقوّمات وفرص قادرة على دعم مسارات جديدة للنمو.

ويأتي تنظيم "منتدى العين لأعمال المستقبل" ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومبادراتها لتحويل هذه المقوّمات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتهيئة البيئة التي تمكِّن الأعمال والمواهب والاستثمارات من النمو، بما يعزِّز تنافسية منطقة العين ويرسِّخ دورها في اقتصاد أبوظبي لمواكبة متطلبات المستقبل.

ويحظى المنتدى بدعمٍ من جهات حكومية ومؤسسات وشركات رائدة من القطاع الخاص، حيث يشارك بنك أبوظبي التجاري ومدن العقارية بصفة الشريك الاستراتيجي، وتقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومناطق خليفة الاقتصادية – أبوظبي (مجموعة كيزاد)، ومطارات أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار بدور شركاء المحور الاقتصادي، وHub71 و"طلبات" بدور شركاء الاستثمار والأعمال.

وتدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المنتدى بصفتها شريك الوجهة، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بصفتها شريك المجتمع، وأمازون بصفتها شريكاً داعماً للمنتدى.

ويُقام "منتدى العين لأعمال المستقبل"، تحت شعار "استثمِر، طوِّر، ازدهِر"، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.