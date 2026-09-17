"طرق دبي" ومطارات دبي تبحثان تكامل النقل وتسهيل حركة المسافرين

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ بحث معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومطارات دبي، واستعراض المشاريع والحلول لتعزيز انسيابية الحركة في محاور الطرق المؤدّية من وإلى مطار دبي الدولي، وخطط النقل المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، لدعم تكامل منظومة الطرق والنقل مع قطاع الطيران، وتسهيل حركة تنقّل المسافرين، وتوفير خدمة تنقّل سلسة ومتكاملة لسكان الإمارة وزوارها.

وأكد معالي مطر الطاير، أن التكامل بين منظومتي النقل والطيران يمثّل ركيزة أساسية لدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والطيران، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل، بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين، على تطوير شبكة متكاملة ومرنة من الطرق ووسائل النقل الجماعي، تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، ودعم التوسُّع العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وقال إن دبي تواصل، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تواكب تطلّعاتها المستقبلية وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، يحظيان بأهمية إستراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثّله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي.

من جانبه، قال بول غريفيث إن التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات يمثّل عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوف مطارات دبي، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو، يشكّل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصوُّر مستقبل السفر في الإمارة.

وأضاف أنه سيتم مواصلة العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقّل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المستقبلية للطرق وأنظمة النقل الجماعي، التي تعتزم الهيئة تنفيذها، لمواكبة النمو المتوقّع في مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، وتعزيز سهولة الوصول إليهما من مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب بحث آليات مواءمة خطط تطوير البنية التحتية للنقل مع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران.

وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.

حضر الاجتماع من مطارات دبي، ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات، فيما حضره من الهيئة، عبدالمحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية.