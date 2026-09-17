سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بالنتائج النوعية لمدينة الشارقة للإعلام

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام/ أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالنمو المستمر الذي حققته مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في مؤشرات نوعية تشمل عدد الشركات النشطة التي وصلت إلى أكثر من 23 ألف شركة يمثل أصحابها 171 جنسية، ونمواً بنسبة 81.6% في تجديد التراخيص بين عامي 2022 و2025، الأمر الذي يثبت قدرة "شمس" على توفير أفضل بيئات الأعمال والإبداع ضمن منظومة متكاملة.

وقال سموه إن ما تحققه مدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم هو امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان والمعرفة والثقافة في صميم مسيرة التنمية في الإمارة، وننظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها انعكاساً لقدرة الشارقة على بناء بيئة اقتصادية وإبداعية تستقطب الأفكار والكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتحولها إلى فرص وقيمة مستدامة .

وأضاف سموه أن قوة "شمس" لا تقاس فقط بعدد الشركات التي تحتضنها، وإنما بقدرتها على بناء مجتمع متكامل من المبدعين ورواد الأعمال والشركات، وتوفير البيئة التي تساعدهم على التطور والابتكار والوصول إلى أسواق جديدة، ومن هذا المنطلق، تواصل "شمس" العمل على تعزيز منظومة الإعلام والاقتصاد الإبداعي في الشارقة، بما يواكب التحولات العالمية، ويعزز تنافسية الإمارة ومكانتها كوجهة رائدة لصناعة المحتوى والإبداع .

وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال "شمس" إلى مستوى جديد من النمو والتأثير، من خلال تطوير مشاريع نوعية تعزز منظومة صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، واستقطاب الشركات والمواهب والخبرات العالمية، وبناء شراكات دولية تسهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام والمحتوى والاقتصاد الإبداعي.

من جانبه أكد سعادة راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن المؤشرات المحققة تمثل نتيجة لمسار متكامل من التطوير والتحول المستمر في نموذج عمل المدينة، مشيراً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تعميق القيمة الاقتصادية لكل شركة تعمل ضمن منظومة "شمس" وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار والتوسع.

وقال إن وصول مجتمع "شمس" إلى أكثر من 23 ألف شركة نشطة تمثل 171 جنسية يعكس قدرتها على بناء بيئة أعمال تتمتع بجاذبية وتنافسية عالمية، لكن المؤشر الأكثر أهمية بالنسبة لها هو استدامة هذه الشركات وقدرتها على النمو، ومن هنا، فإن ارتفاع التجديدات بنسبة 81.6% بين عامي 2022 و2025 يمثل دلالة مهمة على الثقة التي بنتها "شمس" مع مجتمع أعمالها .

وأضاف مدير عام مدينة الشارقة للإعلام ، أن "شمس" تدخل اليوم مرحلة جديدة في مسيرتها ، تنتقل فيها من التركيز على نمو مجتمع الأعمال إلى تعظيم أثره الاقتصادي والإبداعي، ويتم العمل على بناء منظومة تربط بين تأسيس الأعمال وصناعة المحتوى والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب والشراكات، بما يتيح للشركات والمبدعين الوصول إلى فرص أكبر، ويعزز مساهمتهم في اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن "شمس" تواصل تعزيز حضورها كإحدى المنظومات الاقتصادية والإبداعية المتنامية في إمارة الشارقة، مسجلة مؤشرات نوعية تعكس تطور بيئة الأعمال التي أسستها المدينة، وقدرتها على استقطاب الشركات ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، قائم على المعرفة والإبداع والابتكار.

وتأتي هذه النتائج امتداداً لمسيرة بدأت منذ تأسيس مدينة الشارقة للإعلام عام 2017، لتتطور "شمس" من منطقة حرة متخصصة في الإعلام والصناعات الإبداعية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأعمال والإعلام وصناعة المحتوى والتكنولوجيا والتدريب والابتكار وريادة الأعمال، وتوفر بيئة قادرة على دعم الشركات في مختلف مراحل نموها.

وتنسجم هذه الرؤية مع التوسع الذي شهدته "شمس" في مشاريعها ومبادراتها خلال المرحلة الماضية، ومنها تطوير منظومة صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، وإطلاق "مدار للإعلام" كذراع تجاري وإبداعي متخصص في تطوير وإنتاج المحتوى، إلى جانب برامج تطوير المواهب والذكاء الاصطناعي والشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية.

وتعكس المؤشرات المسجلة تحولاً استراتيجياً في دور "شمس" حيث لم تعد مهمتها تقتصر على توفير التراخيص والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، بل توسعت لتبني منظومة أعمال وإبداع متكاملة تستهدف دعم دورة حياة المشروع، وربط رواد الأعمال والمبدعين بالفرص والأسواق والخبرات والتقنيات الحديثة.

وتعمل المدينة على تطوير نموذجها بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي والإنتاج المرئي والمسموع وريادة الأعمال الإبداعية، بالتوازي مع بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع الإعلامي والإبداعي في الإمارة.

وتسعى "شمس" خلال المرحلة المقبلة إلى ترسيخ موقعها منصةً تجمع تحت مظلتها صناعة المحتوى والإنتاج والتكنولوجيا والمواهب وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء قطاع إعلامي وإبداعي أكثر تنافسية، وينطلق من الشارقة إلى الأسواق الإقليمية والعالم.