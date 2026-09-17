العين تستضيف نخبة نجوم العالم في "تحدي أبوظبي" للجولف

العين في 17 سبتمبر/ وام/ تتجه أنظار عشاق الجولف حول العالم إلى منطقة العين مع اقتراب انطلاق بطولة "تحدي أبوظبي" للجولف، التي تعود إلى نادي العين للفروسية والرماية والجولف للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، في ظل دعوة الجماهير لحضور المنافسات الدولية مجاناً.

وتقام البطولة ضمن جولة "هوتيل بلانر" الدولية، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، الشريك في التنظيم والجهة المعتمدة للبطولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تقدم 4 أيام من المنافسات العالمية بمشاركة نخبة من اللاعبين، إلى جانب فرصة لاكتشاف المقومات السياحية والتراثية لمنطقة العين.

وتأتي استضافة البطولة في عام اختيار العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، تأكيداً لمكانتها كإحدى أبرز الوجهات في دولة الإمارات، حيث تُعرف بـ"مدينة الحدائق" وتتميز بتاريخ يمتد لأكثر من 4 آلاف عام، وتضم أول موقع إماراتي مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، إن بطولة تحدي أبوظبي في العين، بطولة دولية مرموقة تسهم في دعم نمو رياضة الجولف في الإمارات والمنطقة، وتمثل فرصة لاستعراض مرافق النادي وملعب الجولف أمام جمهور عالمي.

ويعد ملعب البطولة، البالغ طوله 7117 ياردة، وجهة مميزة، حيث يبلغ معدله 70 ضربة، وتدخل المياه في تصميم غالبية الحفر، فيما تعد الحفرة العاشرة الأطول من فئة خمس ضربات معيارية في منطقة الخليج العربي بطول 678 ياردة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم نجم كأس رايدر الأوروبي السابق كريس وود، ومتصدر موسم "السباق إلى مايوركا" حالياً كريستوفر بلومستراند، إلى جانب ديفيد هورسي وأدري أرناوس، حيث تمثل المنافسات فرصة للاعبين لحجز مواقعهم في ختام الموسم ضمن الجولة المقامة في الصين.

وتحتضن العين واحة خضراء تمتد على نحو 3000 فدان، وتضم أكثر من 147 ألف نخلة، إضافة إلى معالم تاريخية بارزة مثل قلعة الجاهلي وقصر المويجعي، فيما يشكل جبل حفيت أحد أبرز معالمها الطبيعية بارتفاع يصل إلى نحو 1300 متر فوق سطح الصحراء.