"الفجيرة للثقافة" وجمعية حماية اللغة العربية تعززان حضور العربية واكتشاف المواهب

الفجيرة في 17 سبتمبر/ وام/ أبرمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجمعية حماية اللغة العربية، مذكرة تعاون، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم المبادرات الثقافية والمعرفية، واكتشاف المواهب الأدبية واللغوية ورعايتها.

وقّع المذكرة في جناح الهيئة المشارك في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتورة عائشة الغيص الزعابي، ممثلة جمعية حماية اللغة العربية.

وتؤسس المذكرة إطاراً مشتركاً للتعاون والتنسيق بين الجانبين في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم اللغة العربية وآدابها، وترسّخ ارتباطها بالهوية والثقافة الوطنية، وتسهم في نشر الوعي بأهميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم الندوات والمحاضرات المتخصصة، والأمسيات الأدبية في الشعر والقصة والنقد، إلى جانب إقامة دورات تدريبية في الكتابة والخطابة والتحرير اللغوي والخط العربي.

كما تنص المذكرة على إطلاق مسابقات ثقافية وإبداعية في مجالي القراءة والكتابة، والتعاون في إحياء المناسبات الثقافية المحلية والعالمية، فضلاً عن دعم المبدعين والباحثين والمهتمين باللغة العربية والأدب، وتنمية مهارات الأجيال الجديدة واكتشاف أصحاب المواهب الواعدة وتطوير قدراتهم.

وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل خطوة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، وتوسيع نطاق البرامج المعنية باللغة العربية، بما يعزز إسهام المؤسسات الثقافية في صونها وترسيخ حضورها في المجتمع.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، وفي سياق جهود الهيئة لبناء شراكات ثقافية فاعلة تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.