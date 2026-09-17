منصور بن زايد يلتقي الرئيس السنغالي

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في أبوظبي، فخامة باسيرو دوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات.

وبحث سموه وفخامة الرئيس السنغالي، خلال اللقاء، فرص تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية، لاسيما الاستثمارية والتنموية، وسبل توسيع آفاق الشراكة بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.