الإمارات تفتتح أولمبياد الشطرنج بفوزين للرجال والسيدات





سمرقند في 17 سبتمبر/ وام/افتتح منتخبا الإمارات للرجال والسيدات مشاركتهما في أولمبياد الشطرنج العالمي، المقام حاليا في مدينة سمرقند الأوزبكية، بفوزين في الجولة الأولى.

وحقق منتخب الرجال الفوز على جرينادا بنتيجة 4-0، بمشاركة عمار السدراني وعبدالرحمن الطاهر ومحمد سعيد وأحمد فريد، وسيلتقي في الجولة الثانية مع منتخب مولدوفا.

وتفوق منتخب السيدات على ترينيداد وتوباجو بنتيجة 4-0، أيضا بمشاركة وافية درويش المعمري وأحلام راشد ومريم عيسى، وسيواجه في الجولة الثانية منتخب التشيك.

وقال عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج رئيس البعثة إن البداية القوية للمنتخبين خطوة إيجابية في مشوار المشاركة، مشيداً بالأداء المميز في الجولة الأولى، وتطلعهم لمواصلة النتائج القوية، وتقديم المستوى الذي يعكس تطور الشطرنج الإماراتي.