مايكروسوفت وسيبكس تطلقان الدفعة الثانية من «She Protects»

دبي في 17 سبتمبر / وام / أعلنت مايكروسوفت وشركة سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة «جي 42»، إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «She Protects» خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026»، بهدف تمكين النساء من اكتساب المهارات التقنية والاعتمادات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبدء مسيراتهن المهنية في مجال الأمن السيبراني.وستحصل المشاركات في الدفعة الثانية على تدريب للحصول على شهادة مايكروسوفت «SC-900» لأساسيات الأمن والامتثال والهوية، إلى جانب برنامج للتوعية بالأمن السيبراني والتدريب على مشهد التهديدات تقدمه سيبكس، ومختبرات سيبرانية قائمة على المحاكاة ومدعومة بتقنيات «Cyberbit»، شريك التكنولوجيا الرسمي للبرنامج.

وتستند الدفعة الثانية إلى نتائج الدورة الأولى، التي شهدت تخرج 50 امرأة في يونيو الماضي، عقب إكمال منهج تدريبي امتد ستة أشهر، شمل التدريب للحصول على شهادات مايكروسوفت في مجال الأمن، والتوعية بالتهديدات السيبرانية التي قدمتها سيبكس، ومحاكاة سيبرانية، ودعم الجاهزية المهنية، فيما بدأت أكثر من 10 خريجات من الدفعة الأولى مسيراتهن المهنية من خلال برامج تدريب عملي ووظائف بدوام كامل.

وستستقبل الدفعة الثانية أكثر من 150 طالبة من الجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب حديثات التخرج ممن لديهن اهتمام بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني، على أن يمتد البرنامج من نوفمبر 2026 وحتى نهاية أبريل 2027، ويفتح باب التقديم في سبتمبر.

وتقدم مايكروسوفت وسيبكس المبادرة بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وتركز على الربط بين التعليم في مجال الأمن السيبراني وفرص التوظيف، من خلال التدريب للحصول على الشهادات، والتمارين العملية في الدفاع السيبراني، والتطوير المهني، والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: “تتحدد ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني ليس فقط بالتقنيات التي نعتمدها، وإنما أيضاً بالكفاءات التي نعمل على تمكينها وتطويرها. ومن خلال تشجيع المزيد من النساء على بناء مسيرات مهنية في مجال الأمن السيبراني، نعمل على توسيع قاعدة الكفاءات التي ستسهم في حماية اقتصادنا الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز المرونة الوطنية، ودفع عجلة الابتكار لسنوات قادمة. وتجسد هذه المبادرة ما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الطموحات والفرص معاً”.

من جانبه، قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: “تتطلب المرحلة المقبلة من تحول دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي توافر كفاءات متخصصة في الأمن السيبراني قادرة على تأمين هذا التحول. وتستند مبادرة “She Protects” إلى مبدأ واضح، وهو أن اكتساب المهارات يصبح أكثر قيمة عندما يفتح الطريق أمام فرص مهنية حقيقية. وقد جمعت الدفعة الأولى بين الحصول على الشهادات، واكتساب الخبرة العملية، والتواصل المباشر مع أصحاب العمل. ومن خلال الدفعة الثانية، نهدف إلى تعزيز هذا المسار ومساعدة المزيد من النساء على توظيف مهاراتهن في مجال الأمن السيبراني وبناء مسيرات مهنية ناجحة”.

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: “يُعد تزويد الجيل القادم بالمهارات والفرص والدعم المناسب أمراً أساسياً لمواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني في مختلف القطاعات. ويؤكد النجاح المتواصل لمبادرة “She Protects” أهمية التعاون بين الشركاء في توفير مسارات مهنية جديدة وفاعلة أمام النساء في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق نتائج ملموسة. ونؤمن في سيبكس بأن تنوع القوى العاملة يعزز التعاون، ويوسع نطاق وجهات النظر، ويدعم الابتكار، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز قدرتنا الجماعية على حماية المستقبل الرقمي لدولة الإمارات”.