ارتفاع أسعار الوقود وزيت التدفئة يدفع التضخم في النمسا إلى 3.2%

فيينا في 17 سبتمبر/وام/ ارتفع معدل التضخم في النمسا بمقدار 0.4% ليصل إلى 3.2% في شهر أغسطس.

وعزت هيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع التضخم بصورة رئيسية - إلى زيادة أسعار الوقود وزيت التدفئة.

وأكدت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء النمساوية، التقديرات الأولية الصادرة في مطلع شهر سبتمبر الجاري، التي توقعت ارتفاع معدل التضخم في أغسطس إلى 3.2%، وأوضحت أن أسعار قطاع الخدمات، لا تزال تساهم بقوة في ارتفاع معدل التضخم، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت لينك إن ارتفاع أسعار الوقود وزيت التدفئة، على وجه الخصوص، تسبب في رفع معدل التضخم . وأفاد تقرير هيئة الإحصاء بأن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 26.3%. مقارنة بشهر أغسطس 2025.وأشار إلى أن قطاع النقل كان المحرك الرئيس للتضخم، بالرغم من أن المستويات القياسية لأسعار الديزل وزيت التدفئة والبنزين مؤخراً، لم تنعكس بعد في بيانات شهر أغسطس.