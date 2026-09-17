تصحيح تشوه العمود الفقري بتقنية الشد بالهالة المتقدمة

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام / نجح مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، التابع لمجموعة M42، في إجراء جراحة معقدة لتصحيح تشوه شديد في العمود الفقري لدى مريض يبلغ من العمر 14 عاماً، باستخدام تقنية الشد بالهالة المتقدمة، والمراقبة العصبية المستمرة، وتقنيات التصحيح ثلاثية الأبعاد، إلى جانب استراتيجيات للحد من فقدان الدم، ما أسهم في تحقيق التصحيح الكامل للجنف والحداب واستعادة محاذاة العمود الفقري وتوازن الحوض مع الحفاظ على الوظائف العصبية.

ويعد الجنف الحدابي العصبي العضلي تشوهاً شديداً في العمود الفقري قد يصيب الأطفال المصابين بحالات عصبية كامنة، مثل الشلل الدماغي، ومع تطوّره قد يؤثر في وضعية الجسم وتوازن الجلوس ووظائف التنفس والحركة، ويزيد مخاطر الألم وإصابات الضغط، ما يجعل تصحيحه جراحياً من أكثر الإجراءات تعقيداً في جراحة عظام الأطفال، ويتطلب تخطيطاً دقيقاً وخبرات متقدمة ورعاية متعددة التخصصات.

أجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 14 عاماً كان يعاني جنفاً حدابياً عصبياً عضلياً شديداً مصاحباً للشلل الدماغي، مع تشوه صلب في العمود الفقري بلغت زاويته نحو 120 درجة، إلى جانب ميلان شديد في الحوض، وضعف في توازن الجلوس، وبدايات تقرحات ضغط ناجمة عن الانحشار الضلعي الحوضي، ما أثر بشكل كبير في راحته ووضعية جلوسه وجودة حياته.

وقال الدكتور وليد هيكل إن الفريق تمكن من استعادة محاذاة العمود الفقري وتوازن الحوض من خلال التصحيح الكامل للجنف والحداب، بما يدعم تحسين وضعية الجسم وتوازن الجلوس والراحة وجودة الحياة لدى المريض، فيما أكدت الدكتورة سمية زاهر، الرئيسة التنفيذية لمستشفى دانة الإمارات، أن التعامل مع الحالات المعقدة للعمود الفقري يتطلب تكامل التخصصات الطبية وتنسيق الرعاية منذ مرحلة التخطيط للجراحة وحتى التعافي.