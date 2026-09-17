دبي تستضيف «جلوبال كوانتم إكس» 4 مايو

دبي في 17 سبتمبر / وام / تقام النسخة المقبلة من معرض «جلوبال كوانتم إكس»، المتخصص في الربط بين قطاعي التكنولوجيا الكمومية والأمن الرقمي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وجاء الإعلان على هامش معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات .

ويجمع «جلوبال كوانتم إكس»، الذي تنظمه «جيتكس»، الحكومات وقادة التكنولوجيا الكمومية والجهات الوطنية المعنية بالأمن الرقمي والمؤسسات البحثية والشركات المتبنية للتقنية والمستثمرين، لبحث تطبيقات التكنولوجيا الكمومية والتدابير الأمنية المرتبطة بها.

وبحسب تقرير «مرصد التكنولوجيا الكمومية 2026» الصادر عن «ماكنزي»، تخصص ثلث المؤسسات العالمية حالياً أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً لمبادرات التكنولوجيا الكمومية، فيما يمكن أن تفتح هذه التكنولوجيا فرصاً اقتصادية بقيمة 2.7 تريليون دولار عالمياً خلال العقد المقبل.

ويركز المعرض على مجالات الحوسبة الكمومية، والاتصالات المؤمنة كمومياً، وتقنيات الاستشعار من الجيل المقبل، إلى جانب الأمن ما بعد التكنولوجيا الكمومية، والتحول في مجال التشفير، وحماية البنية التحتية الأساسية، والجاهزية الكمومية الوطنية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: “نرحب بالعالم في أكبر نسخة من «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات»، في وقتٍ نشهد فيه الانتقال إلى عصر ما بعد التكنولوجيا الكمومية، والذي يعد أحد أكثر التحولات المفصلية التي تواجه قطاعنا. وتتطلب مواجهة هذا التحدي ذات المستوى من التعاون الدولي الذي شهدناه ودعمناه خلال هذا الحدث.”

وأضاف الكويتي: “يتيح لنا إطلاق «جلوبال كوانتم إكس» إمكانية نقل مسائل التحول الآمن كمومياً وقدرات التشفير السيادية واختبار الجاهزية الوطنية، إلى نطاق عالمي حقيقي، ومساعدة الحكومات والمؤسسات أينما كانت على ردم الفجوة بين التقنيات الدفاعية الحالية والتهديدات المستقبلية.”

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن دي»، الجهة المنظمة لـ«معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات» ومعرض «جلوبال كوانتم إكس»: “تجاوزت الحوسبة الكمومية مرحلة الوعود العلمية لتصبح استراتيجيةً تجارية، وتتسارع وتيرة هذا التحول بشكل يفوق مما خططت له معظم المؤسسات.”

وأضافت: “أن قوة الحوسبة التي ستفتح المجال لتطورات كبيرة في مجالات الطب والتصنيع والتمويل هي ذاتها التي ستعرض قدرات التشفير اليوم للخطر، من هذا المنطلق، لم يعد من الممكن التعامل مع التكنولوجيا الكمومية والأمن الرقمي بمعزل عن بعضهما البعض.

ويسهم معرض «جلوبال كوانتم إكس» بتنظيم من جيتكس، خلال «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات» في جمع أفضل العقول والشركات العاملة على تطوير الجيل القادم من الحوسبة وتلك المسؤولة عن تأمينه.”