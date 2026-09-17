الإمارات تشارك في الاجتماع الـ26 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول "التعاون"

المنامة في 17 سبتمبر / وام / شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عال خليجي تنافسي، يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس، إلى جانب محاور الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البرامج الأكاديمية لأصحاب الهمم ، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء.