الفجيرة للرياضات البحرية وهونغدينغ يوقعان مذكرة تفاهم

الفجيرة في 17 سبتمبر/وام/ وقع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة هونغدينغ الدولية لإدارة العلامات التجارية الرياضية بكين المحدودة .

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص النادي على توسيع شبكة علاقاته الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إدارة وتطوير الفعاليات والأنشطة الرياضية، بما يعزز من مكانة إمارة الفجيرة كمركز رائد للرياضات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

تركز مذكرة التفاهم على دعم المبادرات والبرامج المستقبلية، وتطوير فرص التعاون في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية، وتنظيم المعسكرات التدريبية إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، مع إيلاء اهتمام خاص بأكاديمية تدريب الناشئين للرياضات البحرية التابعة للنادي، من خلال استكشاف فرص التدريب والتطوير وتنمية المواهب الشابة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون البناء، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز برامج إعداد وتأهيل الأجيال القادمة من الرياضيين، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في القطاع الرياضي.