نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الصين بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم سعادة تسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وبالذكرى الـ42 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات.

وحضر الحفل - الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين العسكريين، ورجال الأعمال، وممثلو المؤسسات والشركات الصينية العاملة في الدولة، وأبناء الجالية الصينية، إلى جانب عدد من المعلمين والطلبة الصينيين.

وأشاد السفير الصيني في كلمته بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بلاده ودولة الإمارات، مستعرضاً المقترح الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات النقاط الأربع لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتضمن الحفل عروضاً جمعت بين التكنولوجيا الحديثة والثقافة الصينية التقليدية، شملت سيارات طائرة ومركبات ذاتية القيادة ومركبات تعمل بالطاقة الجديدة وروبوتات، إلى جانب عرض عدد من المؤلفات من بينها كتاب "شي جين بينغ: حول الحكم والإدارة"، فيما قدمت فرقة أوبرا بكين الوطنية الصينية عروضاً مختارة من كلاسيكيات أوبرا بكين.