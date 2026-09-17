المفوضية الأوروبية تقترح حظر التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عاماً

بروكسل في 17سبتمبر/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية، ، إطلاق مقترح تشريعي جديد يُعرف بـ«قانون الأطفال في الاتحاد الأوروبي» (EU KIDS Act)، يهدف إلى تعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت عبر قواعد موحدة على مستوى دول الاتحاد، تتراوح بين حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاماً، وتحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لفتح حسابات مستقلة على هذه المنصات.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن التشريع «يقلب عبء الإثبات» لصالح السلامة، ملزماً مزودي الخدمات الرقمية ومنصات التواصل بإثبات أن خدماتهم «آمنة بحكم التصميم» للقاصرين، بدلاً من تحميل الأسر والأطفال وحدهم مسؤولية تفادي المخاطر الرقمية، في خطوة وصفتها بأنها إعادة لدور أكبر للآباء في مساعدة أبنائهم على التعامل الآمن مع العالم الرقمي.

ويعتمد المقترح نظاماً متدرجاً للوصول حسب العمر؛ فبينما يُمنع الأطفال دون 13 عاماً من فتح حسابات شخصية على منصات التواصل، يُسمح لهم فقط باستخدام خدمات مشاركة الفيديو المصممة خصيصاً للأطفال عبر حسابات يديرها أولياء أمورهم، أما من تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً فيُسمح لهم بحسابات «مصغرة» خاضعة لإشراف الوالدين، مع فرض ضمانات تشمل الحد من جهات الاتصال وتقييد وقت الشاشة إلى ساعة واحدة يومياً، فيما يُتاح للقاصرين من سن 15 عاماً فتح حسابات مستقلة على خدمات التواصل الاجتماعي، مع استمرار التزام المنصات بضمانات السلامة حتى بلوغ 18 عاماً.

ويلزم المقترح الخدمات الرقمية التي تقدم وسائل التواصل ومشاركة الفيديو والألعاب الإلكترونية و«رفقاء الذكاء الاصطناعي» وروبوتات المحادثة للمستخدمين دون 18 عاماً، بحظر الميزات المصممة لتعزيز الاستخدام الإدماني، مثل التمرير اللانهائي دون نقاط توقف، والحيل القائمة على المكافآت، والإشعارات الفورية خلال ساعات النوم، كما يشمل تقييد خلاصات التوصيات القائمة على تحليل الملفات الشخصية التي قد تدفع القاصرين إلى ما يُسمّى «دوامات» المحتوى الضار، إلى جانب جعل حسابات القاصرين خاصة افتراضياً، وتعطيل الوصول إلى الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون، وتوفير أدوات سهلة لحظر المستخدمين أو كتمهم وإدارة وقت الاستخدام، مع تعطيل رفقاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة افتراضياً للقاصرين ومنعها من محاكاة علاقات شخصية قد تولّد اعتماداً عاطفياً.

ولتفعيل هذه القواعد، يفرض المقترح على المنصات الإلكترونية ومتاجر التطبيقات استخدام أدوات للتحقق من العمر عند فتح الحسابات الجديدة، مع إمكانية الاستعانة بتطبيق أوروبي للتحقق من السن لا يحتفظ بوثائق الهوية أو البيانات البيومترية، بينما يُسمح للحسابات القائمة بتقدير عمر المستخدم استناداً إلى مؤشرات معقولة مثل تاريخ إنشاء الحساب أو بيانات بطاقة الائتمان.

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