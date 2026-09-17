مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات يعقد اجتماعه في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام / عقد مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات اجتماعه في مجلس كبار الشخصيات بجناح المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، بحضور الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي، عضو مجلس الأمناء، والدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، والدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، ودكتور يوسف آل علي، رئيس اللجنة الاستراتيجية، عضو مجلس الأمناء، والاستاذ عبدالله سعيد الزعابي، عضو مجلس الأمناء، والاستاذ خالد آل علي، رئيس لجنة الخبراء، عضو مجلس الأمناء.

وقبل الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة في المعرض، زاروا خلالها عددًا من الأجنحة المشاركة. واطّلعوا على أحدث المبادرات والمشاريع المعرفية والبحثية التي تقدمها الجهات العارضة، وتعرّفوا على فرص التعاون وتبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المشاركة.

خلال الاجتماع، استعرض المجلس الإنجازات التي حققها المركز في الفترة الماضية على صعيد دعم الباحثين وتمكينهم، وتطوير منصات النشر العلمي، وتوسيع شبكة الشراكات المحلية والدولية، وتنظيم الفعاليات والملتقيات العلمية. كما ناقش الأعضاء الخطط المستقبلية للمركز وتوجهاته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وسبل تطوير برامجه ومبادراته بما يعزّز حضوره في المشهد البحثي محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويواكب رؤية الإمارات 2031.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، إن ما حققه المركز من إنجازات يعكس رؤية واضحة وعملًا مؤسسيًا متكاملًا، ويؤكد أن الاستثمار في البحث العلمي وفي الباحثين هو استثمار في مستقبل الوطن. وأضاف أن المجلس حريص على توجيه المركز في مرحلته المقبلة نحو مزيد من التميز والاستدامة، ضمن حوكمة رشيدة وخطط استراتيجية تنسجم مع أولويات الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أضاف الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس الأمناء، إن مشاركة المركز في هذا الحدث تتيح منصة مهمة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء شراكات نوعية تدعم مسيرة المركز.

وأوضح أن المجلس يتابع عن قرب تنفيذ خطط المركز ومبادراته، ويعمل على دعم فرق العمل وتمكينها من تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تخدم الباحثين الإماراتيين وتسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي وأثره في المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بجهود فريق عمل المركز وبتميّز مشاركته في المعرض، مؤكدين أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف المركز الاستراتيجية، وترسيخ مكانته بصفته جهة رائدة في دعم البحث العلمي في دولة الإمارات.