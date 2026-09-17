جامعة الإمارات تختتم مشاركتها في قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 17 سبتمبر/وام/ اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في قمة الإعلام العربي 2026، بعد ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب الرقمية، التي استعرضت دور الجامعات والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام وصناعة المحتوى وإعداد الكفاءات المستقبلية، وذلك مع ختام أعمال القمة.

وشهد اليوم الختامي جلسة حوارية بعنوان "صناعة العقول في عصر الذكاء الاصطناعي"، شارك فيها الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، والدكتور نبيل البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة.

وناقشت الجلسة دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في إعداد أجيال قادرة على فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتوظيفها بصورة مسؤولة، وأهمية بناء المهارات المرتبطة بالتفكير النقدي والبحث والابتكار، بما يضمن أن تكون التقنيات المتقدمة أداةً لدعم المعرفة والتنمية وخدمة المجتمع.

كما قدم المخرج الإبداعي وصانع المحتوى إبراهيم بولحيول ورشة تفاعلية بعنوان "كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الإعلام؟"، تناولت المسؤولية الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الجامعات والمؤسسات الإعلامية في إدارة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمصداقية والملكية الفكرية ودقة المحتوى.

وضمن حلقات "بودكاست جامعة الإمارات"، استضاف الحلقة الثالثة الأستاذ الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الإمارات، وتناولت الحلقة مسيرته العلمية والبحثية، وأهمية الدراسات العليا في إعداد الباحثين، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول تسهم في معالجة التحديات المجتمعية والتنموية.

واختتمت مشاركة الجامعة في القمة، بالإعلان عن الفائزين في تحدي "فكرة اليوم... محتوى الغد"، الموجّه إلى طلبة الجامعات، بحضور لجنة تضم الأستاذة الدكتورة هبة الله السمري، عميد كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة في الجمهورية المصرية، والأستاذ الدكتور فادي النجار، من كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي بجامعة الإمارات، والإعلامي وصانع المحتوى فيصل علي.

وسلّط التحدي الضوء على الأفكار الطلابية المبتكرة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، وشجع المشاركين على تطوير محتوى هادف ومؤثر يوظف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بمهنية ومسؤولية.

وعكست مشاركة جامعة الإمارات على مدى ثلاثة أيام تكامل الأدوار الأكاديمية والبحثية والطلابية في استشراف مستقبل الإعلام، وربط المعرفة بالتطبيق، وتعزيز حضور الطلبة والباحثين في النقاشات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في صناعة المحتوى.