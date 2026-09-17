وزير الإعلام السوري: الإعلام في الوطن العربي يشهد حالة صحية

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أكد معالي الدكتور خالد زعرور وزير الإعلام السوري أن الإعلام في الوطن العربي يشهد حالة صحية متطورة حاثا على ضرورة التعامل مع هذا التطور بصورة مهنية وصحيحة بما يتيح استثماره ومواكبته مع الحفاظ على خصوصية المجتمعات وتأهيل الكوادر الإعلامية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وفيما يتعلق بالتعاون بين سوريا والإمارات قال معالي الوزير في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" في قمة الإعلام العربي 2026 إن سوريا اليوم منفتحة على الجميع وتسعى إلى الاستفادة من خبرات مختلف الدول وتجاربها منوها بالتجربة الإماراتية الرائدة في المجال الإعلامي مشيرا إلى أن هناك توجهًا نحو اتفاقات ومجالات تعاون مستقبلية بين البلدين.

وأشاد معاليه بقمة الإعلام العربي واصفا استضافة الإمارات للقمة بالمميزة .وقال إن القمة من أبرز الفعاليات التي يحتاج إليها قطاع الإعلام العربي اليوم خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال.

وأضاف معاليه أن مواكبة هذه التطورات يمكن أن تتم من خلال مثل هذه القمم معربًا عن أمله في أن تتحول الأفكار والتوصيات التي تُطرح خلالها إلى خطوات وإجراءات عملية تسهم في تطوير القطاع الإعلامي.

وشدد معالي الدكتور خالد زعرور على أن مستقبل القطاع الإعلامي مرهون بحجم الجهود المبذولة على أرض الواقع قائلًا إن الحديث عن التطور وحده لا يكفي وإنما الأهم هو الإجراءات العملية والسلوك والتدريب والتطوير والتأهيل.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الإعلامية يجعل معيار النجاح لا يتمثل في مجرد امتلاك التقنيات أو استخدامها وإنما في "الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في الحقل الإعلامي".