دبي للأمن الإلكتروني يجمع ائتلاف القوى العاملة السيبرانية بجيسيك 2026

دبي في 17 سبتمبر / وام / استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، ضمن فعاليات اليوم الثاني من "جيسيك جلوبال 2026"، جلسة دولية متخصصة جمعت أعضاء الائتلاف الدولي للقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني (ICCSW) ، لبحث سبل تعزيز التعاون والمواءمة الدولية في تطوير الكفاءات السيبرانية.

وركزت الجلسة على تعزيز المواءمة بين أطر المهارات السيبرانية والمعايير المهنية والمسارات الوظيفية على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الائتلاف، بما يدعم تطوير قوى عاملة سيبرانية أكثر ترابطاً وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة.

وتضمنت الجلسة كلمة رئيسية قدمتها الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر السيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، تناولت خلالها تطور الائتلاف ودوره في تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الكفاءات السيبرانية.

كما شهدت الجلسة إطلاق الموقع الإلكتروني للائتلاف ونشر أول مجموعة من التقارير والسياسات، بما يتيح للمجتمع الدولي الاطلاع على مخرجاته والاستفادة منها.

وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر السيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني: "لم يعد تطوير الكفاءات السيبرانية تحدياً يمكن التعامل معه ضمن الحدود الوطنية فقط، وتكمن أهمية الائتلاف في بناء روابط عملية بين الأطر والمعايير والمسارات المهنية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات السيبرانية على المستوى الدولي. وتعكس مشاركة دبي التزامها بالإسهام بفاعلية في هذه الجهود العالمية."

من الأطر المشتركة إلى القدرات العملية.

وناقش أعضاء الائتلاف خلال الجلسة سبل تعزيز المواءمة بين أطر المهارات السيبرانية الوطنية وتحويلها إلى قدرات عملية، بما يدعم تقارب المفاهيم والمعايير المتعلقة بالمهارات والكفاءات المهنية في مختلف الأسواق.

وتأتي الجلسة ضمن جهود الائتلاف الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، وإيجاد مجالات مرجعية مشتركة تدعم الحكومات وجهات العمل والمؤسسات الأكاديمية ومزودي التدريب والمتخصصين في القطاع.