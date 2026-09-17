جامعة أبوظبي تحصد تصنيف 5+ نجوم من "كيو إس ستارز" العالمي

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام / حصلت جامعة أبوظبي على تصنيف إجمالي من فئة +5 نجوم ضمن نظام "كيو إس ستارز" العالمي، تقديراً لأدائها المتميز عبر مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية والمؤسسية، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الجامعة المتواصلة نحو التميز.

وجاء تصنيف +5 نجوم عقب عملية دقيقة ومستقلة لجمع البيانات وتحليل أداء جامعة أبوظبي وفقاً لمنهجية "كيو إس ستارز"، التي تقيم مؤسسات التعليم العالي استناداً إلى معايير دولية معتمدة ومجموعة واسعة من مؤشرات الأداء، بما يوفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة التي تتميز بها كل مؤسسة.

وضمن عملية التقييم، حصلت جامعة أبوظبي على خمس نجوم في جميع الفئات التسع التي شملها التقييم، وهي التدريس، والبحث العلمي، وقابلية التوظيف، والمرافق، والحوكمة الرشيدة، والأثر المجتمعي، والمشاركة العالمية، والتنوع والإنصاف والشمول، إلى جانب برنامج ماجستير إدارة الأعمال ضمن فئة قوة البرامج، بما يعكس قدرة الجامعة على ترجمة تميزها الأكاديمي إلى تجربة جامعية متكاملة وعالية الجودة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي :"يمثل حصول جامعة أبوظبي على تصنيف 5+ نجوم من "كيو إس" تقديراً مهماً للجهود المشتركة التي يبذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتنا ومجتمع الجامعة ككل، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم تجربة تعليمية تتجاوز حدود التميز الأكاديمي لتشمل البحث العلمي، وقابلية التوظيف، والمشاركة العالمية، وإحداث أثر مجتمعي ملموس. ومع مواصلة مسيرة نمونا، نركز على تزويد طلبتنا بالمعارف والمهارات والفرص التي تمكّنهم من النجاح والتميز، والإسهام في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة."