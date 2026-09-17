"كهرباء الشارقة" و"التعليم الخاص" توقعان مذكرة لترشيد الموارد لدى الطلبة

الشارقة في17 سبتمبر/ وام/ وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال توعية وتدريب طلبة المدارس الخاصة بإمارة الشارقة على مفاهيم الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، وترسيخ الممارسات المستدامة بأساليب الاستخدام الآمن للكهرباء والمياه .

وتضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجان ومجموعات من الطرفين لتنفيذ البرامج المشتركة وتوفير المطبوعات الخاصة بمواد الترشيد وتنظيم حملات إرشادية وبرامج توعوية وورش عمل في مجال الترشيد والأمن والسلامة في الكهرباء والماء وإقامة ملتقى تثقيفي مشترك بما يخدم أهداف هذه الحملة ويتعاون الطرفان في توفير المواقع والتجهيزات اللوجستية اللازمة لإقامة الفعاليات وفق الإمكانيات المتاحة لكل طرف وبما يتم الاتفاق عليه خلال التنسيق ويتم تنظيم مسابقات توعوية وإرشادية لتعزيز التنافس الايجابي على أن يتم إعداد تقرير عن الحملات والورش التوعوية المنفذة ونتائجها وتأهيل عدد من موظفي ومستخدمي هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الدورات العلمية والعملية وورش الترشيد التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وقع مذكرة التفاهم من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ماجد حريمل الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للدعم المؤسسي ومن هيئة الشارقة للتعليم الخاص طاهر أحمد المحرزي مدير قطاع الشؤون الإدارية، بحضور ممثلين وقيادات من الطرفين .

وأكد ماجد حريمل الشامسي المديرالتنفيذي للإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استهداف فئة الطلبة يمثل الاستثمار الأهم لضمان بناء مجتمع واعٍ ومسؤول مدرك لأهمية الاستدامة والحفاظ على الموارد.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال برامج متنوعة تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع.

من جانبه قال طاهر أحمد المحرزي، مدير قطاع الشؤون الإدارية بهيئة الشارقة للتعليم الخاص إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة المؤسسية في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن بناء الوعي يبدأ من المدرسة.

وأوضح أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يفتح آفاقاً جديدة لتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة .



