شرطة دبي و"فلاي دبي" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز سعادة زوار الدولة

دبي في 17 سبتمبر / وام / وقّع معالي الفريق عبد الله خيلفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة فلاي دبي، مذكرة تفاهم مشترك، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، والمُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب المذكرة الموقعة، يحصل المُسافرون القادمون عبر الناقل الوطني “فلاي دبي” على ميزة شراء بطاقة إسعاد بمبلغ خاص، الأمر الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة والحصول على خصومات وعروض ومزايا بطاقة إسعاد في مختلف قطاعاتها العشرة، والمتمثلة في قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع المجمعات التجارية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع الأسرة، وقطاع السيارات، وقطاع السكن، وقطاع التعليم، والقطاع العام، وقطاع التسوق الإلكتروني.

وأعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تجسد حرص شرطة دبي على بناء شراكات نوعية ومبتكرة مع مختلف القطاعات، بما يدعم منظومة السياحة في الإمارة، ويُسهم في إثراء تجربة زوارها، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم منذ لحظة وصولهم إلى دبي.

وأضاف معالي الفريق المري “في شرطة دبي، ننظر إلى إسعاد الناس وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهما جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي في دبي، ونحرص على توسيع أثر مبادراتنا وشراكاتنا بما يخدم المجتمع وزوار الإمارة، ويعزز الصورة الحضارية لدبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وجودةً في الحياة وتميزاً في الخدمات.”

من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “نحن سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا. ومع استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي، وتوقعاتنا بزيادة أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء.

وأضاف عبيدالله: ستتيح هذه الشراكة لمسافري فلاي دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا، والاستمتاع بما تزخر به دبي من وجهات وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية على مدار العام. ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة لزوارها منذ لحظة وصولهم.”