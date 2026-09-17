مالية عجمان تكرّم شركاءها

عجمان في 17 سبتمبر / وام /نظّمت دائرة المالية في عجمان لقاء شركاء الدائرة 2026 في فندق عجمان سراي، بمشاركة ممثلين عن 42 جهة ومؤسسة شريكة من مختلف القطاعات .

وأكدت الدائرة أن اللقاء يعد منصة للحوار المباشر مع الشركاء، والتعرف على تطلعاتهم وتحديد فرص جديدة للتكامل والتعاون خلال المرحلة المقبلة؛لتحقيق نتائج ملموسة وقيمة مضافة مستدامة لجميع الأطراف المعينة.

واستعرض اللقاء الخارطة الاستراتيجية لدائرة المالية للأعوام 2025–2027، ونتائج ومؤشرات الشراكات، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من نماذج التعاون التي تعكس القيمة العملية للشراكات في تطوير خدمات مالية أكثر مرونة وسهولة، وتحسين جودة البيانات الداعمة للقرار ودعم تنافسية الإمارة ومسيرة التنمية الشاملة فيها.

وقال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان :ان الشراكات تمثل ركيزة استراتيجية في تطوير العمل المالي الحكومي وتحقيق الأهداف المشتركة، ونعتز بإسهامات شركائنا في دعم مشروعات الدائرة وخدماتها وتعزيز تكامل البيانات والحلول المالية. ومن خلال هذا اللقاء، نحرص على الاستماع إلى تطلعاتهم وأولوياتهم، وتوسيع آفاق التعاون معهم، وتحويل الفرص المشتركة إلى مبادرات تحقق نتائج قابلة للقياس وأثراً مستداماً، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الحياة، ويدعم التوجهات التنموية لرؤيةعجمان 2030".

من جهتها، أوضحت مريم الظهوري، مدير الاتصال المؤسسي في دائرة المالية بعجمان أن الدائرة تتبنى نهجاً مؤسسياً في إدارة شراكاتها، يقوم على مواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية، ووضوح الأدوار، والمتابعة المستمرة، وقياس النتائج والقيمة المضافة.

و أضافت أن لقاء الشركاء يمثل فرصة للاستماع المباشر إلى شركائنا والتعرف إلى تطلعاتهم وأولوياتهم للمرحلة المقبلة .

وفي ختام اللقاء، كرّمت دائرة المالية الجهات المشاركة .