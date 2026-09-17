منى المرّي تزور وكالة الأنباء الفرنسية في دبي وتلتقي قياداتها وفرق العمل وتهنئهم بالتوسعة الجديدة للمكتب

دبي في17 سبتمبر / وام /زارت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بالتزامن مع انعقاد "قمة الإعلام العربي 2026"، مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة دبي للإعلام، حيث التقت قيادات الوكالة وفرق العمل، وهنأتهم بالتوسعة الجديدة للمكتب وزيادة عدد العاملين فيه، بما يعزز حضور الوكالة وعملياتها الإخبارية في منطقة الخليج.

وكانت سعادة ماري أودوار، سفيرة فرنسا لدى دولة الإمارات، قد افتتحت المكتب بعد توسعته، بحضور سعادة جان كريستوف باريس، القنصل العام الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية.

وخلال الزيارة، قامت معالي منى المرّي بجولة في المكتب، رافقها خلالها فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، وعز الدين سعيد، المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستيان أوتون، رئيس التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اطلعت معاليها على عمليات الوكالة في دبي والمنطقة، والتقت أعضاء الفرق التحريرية والتشغيلية، وناقشت مع مسؤولي الوكالة أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.

وتُعد وكالة الأنباء الفرنسية من أوائل المؤسسات الإعلامية العالمية التي اتخذت من دبي مقراً لعملياتها في المنطقة، إذ يمتد حضورها في الإمارة لأكثر من ثلاثة عقود، لتواصل اليوم توسيع عملياتها وزيادة فرق العمل انطلاقاً من دبي، بما يعكس استمرارية العلاقة والثقة المتبادلة على مدى سنوات طويلة. ويشكل مكتبها في دبي قاعدة رئيسية لعملياتها الإخبارية في الخليج، وأحد مراكزها الرئيسية للتحرير في الشرق الأوسط وخارجه.

شراكات ممتدة.

وأكدت معالي منى المرّي أن دبي تعتز بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه المؤسسات في النمو والتوسع من دبي بعد عقود من انطلاق أعمالها فيها يعكس قوة هذه الشراكات واستدامتها.

وقالت معاليها: "نقدّر في دبي مثل هذه الشراكات الممتدة مع المؤسسات الإعلامية العالمية، ونعتز بأن نرى المؤسسات التي اختارت دبي مقراً لها منذ عقود تواصل اليوم نموها وتوسعها من الإمارة. وتوسعة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية وزيادة فريق عملها تعكسان الثقة المستمرة في دبي وما توفره من بيئة داعمة لنمو قطاع الإعلام وتطوره".

وأضافت معاليها: "نجحت دبي في بناء منظومة إعلامية ديناميكية تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية، ونتطلع دائماً إلى تعزيز شراكاتنا مع مجتمع الإعلام العالمي وتوفير البيئة التي تمكن مؤسساته من النمو والابتكار وتطوير أعمالها".

وأشارت معاليها إلى أن تزامن توسعة المكتب مع انعقاد "قمة الإعلام العربي 2026"يأتي في وقت تجمع فيه القمة نخبة من أبرز القيادات والخبرات الإعلامية من المنطقة والعالم، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، قال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: "يسعدنا توسيع حضورنا في دبي، التي تمثل موقعاً محورياً للوكالة، وحلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا".

وشارك فيل تشيتويند في فعاليات "قمة الإعلام العربي 2026"التي اختتمت فعالياتها اليوم متحدثاً إلى جانب نخبة من الشخصيات الإعلامية من المنطقة والعالم.