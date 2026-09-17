مجلس دبي للإعلام و"يورونيوز" يبحثان مستقبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام الجديد

دبي في 17 سبتمبر / وام / بحثت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم مصالح الطرفين، لاسيما في ضوء خطط الشبكة الأوروبية للتوسع في تقديم المحتوى العربي.

وخلال لقاء جرى على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، رحّبت معالي منى المرّي باستضافة القمة، وضمن دورتها الأكبر منذ انطلاقها، لمنتدى يورونيوز، والذي يُعقد للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، بما لهذه المشاركة من دلالة على مدى التقدير الدولي المتنامي للقمة، منوهةً بأثر الاستضافة في توسيع دائرة الحوار ومد المزيد من جسور التواصل بين الإعلام العربي وأصحاب أفضل التجارب الإعلامية العالمية، إعمالاً لنهج دبي كمنصة رئيسة للقاء وبناء الشراكات.

وتناول اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين مجلس دبي للإعلام و«يورونيوز»، بما في ذلك تطوير المحتوى الإعلامي، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة تستفيد من الإمكانات المتقدمة التي توفرها دبي للمؤسسات الإعلامية العالمية، وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة إعلامية متكاملة وبيئة محفزة للابتكار والاستثمار في القطاع.

كما بحث الجانبان فرص توسيع الشراكة بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً، وفي مقدمتها التحوّل الرقمي، والممارسات المواكبة لتغير أنماط استهلاك المحتوى، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه.

وتطرّق اللقاء إلى إعلان «يورونيوز» عزمها إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، إلى جانب خططها لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة في المنطقة، بما يعزز حضور الشبكة في العالم العربي ويوسع نطاق تغطيتها وتواصلها مع الجمهور العربي.

وأكدت معالي منى غانم المرّي أن الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية تمثل أحد محاور استراتيجيته المجلس لترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للابتكار الإعلامي، بما لتلك الشراكة من أثر لاسيما على صعيد أعداد وتأهيل الكادر الإعلامي الوطني، وإمداده بالأدوات والمعارف المهنية والتقنية التي تؤكد حضوره المؤثر والملموس في مسيرة تطوير الإعلام في دبي ودولة الإمارات، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الإعلام المحلي وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكد بيدرو فارغاس حرص يورونيوز على تعزيز حضورها في المنطقة العربية، مشيراً إلى حرص الشبكة على تطوير روابطها مع جمهور العالم العربي، مثمناً مكانة دبي كمركز محوري لصناعة الإعلام ومؤكداً تطلُّع الشبكة لتوسيع التعاون في مجال المحتوى الموجّه للمنطقة.

يُذكر أن يورونيوز قد أعلنت خلال منتداها في قمة الإعلام العربي، عزم الشبكة تعزيز حضورها في العالم العربي، من خلال إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي وفريق عمل جديد، إلى جانب خطط لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة، بما يوسّع نطاق تغطيتها ويعزز تواصلها مع الجمهور العربي.

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