غدا .. انطلاق منافسات الجولة ال7 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام/ تنطلق غداً في "مبادلة أرينا" بالعاصمة أبوظبي منافسات الجولة السابعة من بطولة "خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو" المخصصة لمنافسات فئة البدلة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى ضمن الأجندة الرياضية، كونها تحمل اسماً غالياً، وتجسد الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة، بما يسهم في نشر لعبة الجوجيتسو على نطاق واسع، واكتشاف المواهب الشابة، وصقل خبرات الرياضيين، وصولاً إلى صناعة الأبطال ورفد المنتخبات الوطنية بمواهب واعدة قادرة على رفع علم الدولة في مختلف المحافل.

وتعود المنافسات إلى أبوظبي بعد أن تنقلت جولات البطولة بين عدد من إمارات الدولة، في توقيت يدخل فيه الموسم مرحلة تتزايد معها أهمية كل نزال وكل نقطة. ويتصدر نادي بني ياس ترتيب منافسات البدلة، يليه بالمز سبورتس – تيم 777 ثم نادي العين للجوجيتسو، ما يمنح الجولة السابعة بعدا إضافياً في سباق المراكز، ويضع اللاعبين أمام اختبار جديد لترجمة ما اكتسبوه خلال الجولات السابقة إلى نتائج تعزز مواقع أنديتهم وأكاديمياتهم.

وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة السابعة تأتي بعد مسار تنافسي طويل أتاح للأجهزة الفنية تكوين صورة دقيقة عن تطور لاعبيها، موضحاً أن تتابع الجولات يكشف مستوى التقدم في الأداء الفني، ويمنح اللاعبين فرصة التعامل مع أساليب مختلفة تحت ضغط المنافسة الفعلية.

وقال:"مع الوصول إلى هذه المرحلة من الموسم، تصبح التفاصيل أكثر تأثيراً في النتائج، ويبرز الفارق في قدرة اللاعب على الاستفادة من خبراته السابقة وتطبيق ما عمل عليه خلال التدريب. وتمنح البطولة الأندية والأكاديميات معياراً عملياً لقياس تقدم لاعبيها، فيما تسهم قوة المنافسة واستمراريتها في رفع جاهزيتهم وإعداد أصحاب المستويات المتميزة للانتقال إلى مراحل أعلى."

بدوره قال ماجد الشامسي، لاعب نادي بني ياس في فئة الكبار للحزام الأزرق: "مع الوصول إلى الجولة السابعة، تصبح التفاصيل الفنية أكثر حسماً، خصوصاً في إدارة النزال، وقراءة المنافس، والحفاظ على التركيز تحت الضغط. نسعى في بني ياس إلى تقديم أداء ثابت وتعزيز موقع الفريق في الترتيب، وكل لاعب يدرك أن نتيجته تمثل جزءاً من حصيلة النادي وطموحه في هذه المرحلة من الموسم».

من جانبه، أوضح خلفان المرزوقي، لاعب أكاديمية "بالمز الرياضية" والمتصدر لتصنيف اللاعبين فئة تحت 16 عاماً (حزام أبيض)، أن كل جولة تمنحه فرصة جديدة لاختبار مستواه والتعلم من نزالاته، وقال: "المنافسة أمام لاعبين ذي خبرات متنوعة تساعدني على معرفة الجوانب التي تطورت فيها والنقاط التي أحتاج إلى تحسينها. أحاول في كل نزال تطبيق ما أتعلمه في التدريب والاستفادة من التجربة، وهدفي أن أتقدم خطوة في كل جولة وأصبح لاعباً أفضل".