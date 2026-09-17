انطلاق النسخة الثانية من بطولة موانئ دبي العالمية "ILT20" التطويرية للكريكيت في الكويت

دبي في 17 سبتمبر / وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة موانئ دبي العالمية للبطولة الدولية للدوري الإماراتي للكريكيت (DP World ILT20) التطويرية في الكويت، بمشاركة 4 فرق، وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

تأتي البطولة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البطولة الدولية للدوري الإماراتي للكريكيت والاتحاد الكويتي للكريكيت والتي انطلقت العام الماضي، بهدف دعم وتطوير مواهب الكريكيت في المنطقة وتوفير فرص تنافسية إقليمية ودولية لهم.

وتفتتح البطولة اليوم بمواجهتين؛ تجمع الأولى بين فريقي "بوبيان ووريورز" و"فيلكا غارديانز"، وتليها مباراة "الكويت فالكونز" مع "بيرل سترايكرز".

وتضم الفرق الأربعة نخبة من اللاعبين الذين شاركوا في الموسم الرابع من الدوري الإماراتي للكريكيت، أبرزهم محمد أسلم وبلال طاهر مع فريق "بوبيان ووريورز" (حامل اللقب)، وميت بهافسار ومحمد شفيق وأدنان إدريس مع "فيلكا غارديانز"، وأنوديب شينثامارا مع "بيرل سترايكرز".

وأكد حيدر فرسان، رئيس الاتحاد الكويتي للكريكيت، أن البطولة تعد منصة حيويّة لتمكين اللاعبين المحليين وإبراز مواهبهم على الساحة الدولية، مشيداً بالدور الحيوي للشراكة الإستراتيجية مع البطولة الدولية للدوري الإماراتي للكريكيت في تعزيز مسارات تطوّر اللعبة في المنطقة.

وستقام المباراة النهائية للبطولة ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري.