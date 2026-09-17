وزارة الاقتصاد والسياحة ترصد متوسطات أسعار 33 سلعة أساسية في شهر أغسطس

أبوظبي في 17 سبتمبر وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة جدول المتابعة الشهرية لأسعار عدد من السلع الرئيسية خلال شهر أغسطس 2026، وذلك عبر منصة أسعار السلع الرئيسية، وهي المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمتابعة الآلية للأسعار، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير بيانات محدثة وموثوقة تساعد على رصد التغيرات السعرية وتحليل اتجاهاتها.

ويتضمن الجدول طبقا لبيانات المنصة متوسطات أسعار مجموعة من السلع الغذائية والحيوية الأساسية، ويرصد مستويات الأسعار المسجلة لدى مختلف منافذ البيع المشمولة بالمنصة.

وشملت بيانات المتابعة لشهر أغسطس 2026، رصد33 سلعة أساسية بأحجام مختلفة في 13 منفذ بيع، تضمنت الأرز والدقيق والزيوت والبيض والحليب ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج والخبز والسكر وغيرها.

وبلغ متوسط سعر الأرز البسمتي عبوة 1 كغ نحو 16.62 درهم، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 5 كغ نحو 45.53 درهم. وبلغ متوسط سعر الدقيق من الدرجة الأولى والثانية عبوة 1 كغ نحو 7.76 درهم، وعبوة 2 كغ نحو 12.26 درهم.

وفي منتجات الألبان، بلغ متوسط سعر الحليب الطازج الكامل الدسم عبوة 0.5 لتر نحو 3.91 درهم، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 1 لتر نحو 9.46 درهم، بينما بلغ متوسط سعر اللبن الزبادي عبوة 0.17 كغ (170 غرام) نحو 1.97 درهم.

وبلغ متوسط سعر زيت الكانولا عبوة 1 لتر نحو 15.86 درهم، وعبوة 1.5 لتر نحو 23.97 درهم، فيما بلغ متوسط سعر زيت الذرة عبوة 0.75 لتر نحو 13.85 درهم، وعبوة 1.5 لتر نحو 24.92 درهم. كما بلغ متوسط سعر زيت دوار الشمس عبوة 1 لتر نحو 19.31 درهم، وعبوة 3 لترات نحو 35.70 درهم.

وبلغ متوسط سعر البيض البني عبوة 30 حبة نحو 23.05 درهم، فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض للعبوة نفسها نحو 22.97 درهم.

كما بلغ متوسط سعر الدجاج الكامل الطازج بوزن 800 غرام نحو 18.94 درهم، فيما بلغ متوسط سعره لوزن 1 كغ نحو 22.97 درهم. كما بلغ متوسط سعر السكر الأبيض النقي عبوة 1 كغ نحو 8.75 درهم، وعبوة 2 كغ نحو 10.94 درهم.

وفيما يتعلق بأدنى الأسعار المسجلة داخل منافذ البيع، بلغ أدنى سعر لعبوة اللبن الزبادي 170 غراماً 1.42 درهم، فيما سجل أدنى سعر للحليب الطازج الكامل الدسم 0.5 لتر 3.22 درهم، والحمّص الأبيض (جاف ومعلّب) 0.5 كغ 3.24 درهم، والخبز الأبيض الشرائح 0.6 كغ 4.47 درهم، والفول (جاف ومعلّب) 450 غراماً 4.93 درهم.