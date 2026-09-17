هواوي تعرض رؤيتها للذكاء المدمج في جيسيك جلوبال

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ تشارك هواوي، بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيسي، في فعاليات «جيسيك جلوبال 2026»، التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي، حيث تستعرض رؤيتها للذكاء المدمج والمرونة المتأصلة، إلى جانب حلول أمنية متكاملة تغطي الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، بما يدعم التحول الرقمي الآمن في القطاعات الحيوية.

وتعرض الشركة خلال الحدث منصة «Xinghe AI Unified SASE» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحقق معدل كشف يصل إلى 95% للتهديدات غير المعروفة، ومنصة «HiSec NG-SIEM» التي تساعد المؤسسات على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل التنبيهات غير الضرورية، وأتمتة الاستجابة للحوادث لتقليص زمن التعامل معها إلى دقائق.

ويشارك المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في هواوي الإمارات، اليوم في جلسة نقاشية بعنوان «4.8 مليون وظيفة شاغرة.. من سيدافع عنا فعليًا؟»، تتناول الفجوة العالمية في الكفاءات المتخصصة، ودور الحكومات وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية في إعداد الجيل المقبل من خبراء الأمن السيبراني.

وقال المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في هواوي الإمارات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال» يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية وقادة التكنولوجيا والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في مواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي آمن ومرن قائم على الابتكار.

وأكد أنه لا يمكن بناء المرونة السيبرانية بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها؛ فهي تتطلب أيضًا الاستثمار في الكفاءات البشرية وتزويدها بالمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطور السريع في أساليب الهجوم والدفاع. ومن هنا تبرز أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والجامعات لتوسيع قاعدة المواهب، وتوفير التدريب العملي والشهادات المهنية ومسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني."

وقال إن مشاركة هواوي تركز كذلك على دمج الأمن والمرونة في صميم الأنظمة منذ مرحلة التصميم، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن، إلى جانب تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، بما يدعم التحول الرقمي الآمن ويعزز مرونة البنية التحتية الرقمية الحيوية.

وأضاف النعيمي: " يتجسد هذا الالتزام في استثمارات هواوي المستمرة في البحث والتطوير؛ إذ بلغت نحو 27.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بما يعادل 21.8% من إيراداتها. كما نخصص نحو 5% من استثمارات البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، بإجمالي يقارب 10 مليارات دولار خلال العقد الماضي، ويعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في هذا المجال."