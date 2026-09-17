معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة 30 سبتمبر

الشارقة في 17 سبتمبر / وام /ينظم مركز أكسبو الشارقة بمقره الدورة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في 30 سبتمبر الجاري و يستمر حتى 4 أكتوبر المقبل مستقبلا عشاق الساعات والمجوهرات والمهتمين بعالم التصميم والفخامة في دورة تجمع أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة.

ومع هذا التنوع الكبير في المشاركة يقدم المعرض تجربة واسعة تجمع العلامات والتصاميم والأسواق العالمية في مكان واحد و تمنح الزوار فرصة استكشاف عالم الساعات والمجوهرات من زوايا متعددة بما يوفر تنوعاً واسعاً في التصاميم والمجموعات ويتيح للزوار الاطلاع على خيارات متعددة خلال زيارة واحدة بدلاً من التنقل بين وجهات مختلفة.

و تعزز مشاركة 19 دولة على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع الحضور الدولي للمعرض فيما تضيف الأجنحة الدولية الخمسة التي تمثل هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند بعداً عالمياً للحدث وتتيح للزوار التعرف إلى تنوع الأسواق والمدارس المختلفة في صناعة الساعات والمجوهرات.

و يشكل تنوع العلامات والمشاركين مساحة لاكتشاف التصاميم والمجموعات الجديدة في عالم الساعات والمجوهرات، ومتابعة الاتجاهات التي تشهدها الصناعة سواء في تصميم القطع أو في أساليب تقديمها وتطويرها.

و تتيح طبيعة المعرض للزوار التعرف على مجموعة واسعة من منتجات قطاع المجوهرات بما يشمل المجوهرات والذهب والألماس والأحجار الكريم، ويمنحهم فرصة للتعرف إلى تنوع كبير في الخامات والتصاميم.

ولا تقتصر التجربة على المجوهرات إذ يجمع المعرض مجموعة من الساعات والعلامات المتخصصة في هذا المجال ما يجعله وجهة للمهتمين بالساعات إلى جانب عشاق المجوهرات ويمنحهم فرصة استكشاف ما تقدمه العلامات المشاركة في هذا القطاع.

و من التصاميم الكلاسيكية إلى التوجهات الأكثر حداثة يعكس تنوع المشاركين والدول اختلاف الأساليب التي تميز صناعة الساعات والمجوهرات وتمنح الزائر مساحة أوسع للمقارنة واكتشاف التصميم الذي ينسجم مع ذوقه واهتماماته.

و يتيح المعرض للزوار فرصة التواصل المباشر مع العلامات التجارية المشاركة والاطلاع على مجموعاتها عن قرب بما يجعل التجربة أكثر تفاعلاً من مجرد مشاهدة المنتجات ويمنح الزائر فرصة التعرف إلى التفاصيل والمجموعات مباشرة من المشاركين.

لا يستهدف المعرض عشاق الساعات والمجوهرات فحسب بل يجمع المشاركين والمتخصصين والمهتمين بالقطاع ليشكل مساحة للتواصل بين العلامات التجارية والجمهور والقطاع التجاري ويعزز دوره كمنصة متخصصة لصناعة الساعات والمجوهرات.

وتعكس الدورة الـ 58 مكانة مركز إكسبو الشارقة كمنصة تستقطب الفعاليات والمعارض المتخصصة ذات الحضور الدولي وتدعم حضور الشارقة على خارطة صناعة المعارض والفعاليات فيما يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ترسيخ موقعه كموعد بارز لعشاق الساعات والمجوهرات والمهتمين بالقطاع في المنطقة.

بتل