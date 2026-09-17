دولي كرة القدم المصغرة يشيد بجهود الإمارات ويعتمد عضوية الاتحاد العربي

جاكرتا في 17 سبتمبر/ وام/ أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة في اجتماعها أمس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، اعتماد عضوية الاتحاد العربي رسميا برئاسة الإماراتي سعادة سعيد علي العاجل، وفتح الباب أمام الدول الأعضاء لاستضافة نهائيات كأس العالم 2029.

كما أشادت بالجهود النوعية لدولة الإمارات ممثلة في الاتحاد العربي، ومقره في إمارة دبي، في دعم انتشار اللعبة، وتمكين الاتحادات العربية من تطويرها والمشاركة في بطولاته، وتقديم التسهيلات كافة لتنظيم البطولات العربية، ومشاركات الأندية.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على هامش بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في جاكرتا عضوية 31 اتحادا جديدا، من بينها 16 اتحادا أفريقيا، والمصادقة على التقارير المالية والإدارية.

وقال سعادة أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات/وام/ إن اجتماع الجمعية العمومية المقرر على هامش كأس أفريقيا للرجال في غينيا يناير 2027، سيبحث ملفات الدول الراغبة باستضافة النسخة المقبلة.

وأوضح حرص الاتحاد الدولي على تعزيز منظومة اللعبة، وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للارتقاء بها، وتوسيع قاعدتها، والتعاون مع الاتحادات القارية للوصول بها إلى أفضل المستويات.

ونوه إلى التعاون المستمر مع الاتحاد العربي برئاسة دولة الإمارات، والجهود المبذولة في في نشر وتطوير اللعابة على المستوى العربي، مشيرا إلى أن اعتماد عضوية الاتحاد العربي رسميا خطوة كبيرة تنطوي على أهمية استراتيجية في تعزيز ارتباطه مع الاتحاد الدولي، وتمكينه من الشراكة في المجالات كافة لتحقيق أفضل معدلات التطور.

بدوره أشاد العاجل بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي، وحرص الاتحاد العربي على تطوير منظومة اللعبة، وجذب الدول العربية إلى عضويته، وتقديم التسهيلات التي تسهم في الارتقاء بهذه الرياضة، وانتشارها على نطاق واسع، وتنظيم البطولات والارتقاء بالكوادر البشرية.