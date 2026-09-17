"آي كابيتال" تحصل على ترخيص "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ أعلنت "آي كابيتال" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستثمار حصولها على ترخيص مزاولة الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في "أبوظبي العالمي" (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بالتزامن مع توسيع نطاق حلولها للاستثمار البديل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز حضورها وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.

ويتيح الترخيص الجديد للشركة خدمة المستثمرين المؤهلين محلياً، ومواصلة تعزيز حضورها في دولة الإمارات عقب افتتاح مكتبها في "أبوظبي العالمي" نهاية عام 2025، وهو أول مكتب لـ"آي كابيتال" في الشرق الأوسط.

كما يأتي امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع MPW Capital Advisors، شريكها للتوزيع الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان: يؤكد هذا التوسع والشراكة التزام "آي كابيتال" طويل الأمد تجاه المنطقة، ويدعم استراتيجيتها لإتاحة فرص الاستثمار البديل بمعايير مؤسسية أمام قاعدة متنامية من المستثمرين المؤهلين في واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم.

وقال بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية لدى "آي كابيتال": "يُعد الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق حيوية وأهمية لنمو أعمالنا، ويؤكد حصولنا على ترخيص أبوظبي العالمي وتوسيع استراتيجيتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة.

وأضاف :" رأينا تزايداً في توجه مديري الثروات والمستثمرين المؤهلين نحو تنويع محافظهم من خلال الاستثمارات البديلة، بما يشمل الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، ونحن نعمل على تلبية هذا الطلب عبر توفير الخبرات والمنتجات والبنية التقنية التي تمكّنهم من توظيف هذه الاستراتيجيات بصورة مدروسة وعلى نطاق أوسع اذ سيعزز حضورنا في أبوظبي قدرتنا على خدمة عملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وتزويدهم بحلول تلبي احتياجاتهم وتواكب تطور قطاع إدارة الثروات في المنطقة".

وهنأ أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي شركة آي كابيتال بحصولها على تصريح مزاولة الخدمات المالية، ورحب بتوسّع أعمالها في أبوظبي العالمي.

وقال :"يعكس هذا التطور قوة منظومتنا المالية وقدرتها على دعم الشركات العالمية في تنمية أعمالها انطلاقاً من أبوظبي لتقديم حلول استثمارية مبتكرة لأسواق المنطقة ، حيث نواصل في أبوظبي العالمي تطوير بيئة مالية حيوية تستند على أطر رقابية متينة، للإسهام في تنمية قطاع إدارة الثروات والأصول وتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار البديل والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".