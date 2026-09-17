«صاغة الإمارات» تستكشف تقنيات الذهب والمجوهرات في الصين

بيكين في 17 سبتمبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمنصة "صاغة الإمارات" زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات والاستفادة منها في تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمصانع والمتخصصين في هذا المجال.

ترأست وفد الغرفة منى السويدي مديرة المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة ومسؤولة منصة "صاغة الإمارات" يرافقها عدد من المصممين والحرفيين الإماراتيين حيث اطلع الوفد على أساليب العمل المتبعة في صناعة المجوهرات ومختلف مراحل إنتاجها وتعرف على طبيعة التخصصات المهنية المرتبطة بها إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التصميم والصياغة والتشكيل وتركيب الأحجار والتشطيب والفحص.

وشملت الزيارة متحف الذهب والمنطقة المتخصصة في تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات واطلع الوفد على تاريخ صناعة الذهب وتطورها ونماذج متنوعة من المشغولات والتصاميم الصينية التقليدية والمعاصرة إلى جانب التعرف على مراحل تصنيع القطعة الذهبية بدءاً من الفكرة والتصميم مروراً بالتشكيل والصياغة والتركيب وصولاً إلى التلميع والفحص والتغليف النهائي فضلاً عن طرق عرض المنتجات وتنظيم الأسواق المتخصصة وآليات الربط بين المصممين والحرفيين والمصانع والموردين.

وفي مدينة شِنْجِن زار الوفد المعرض المتخصص في قطاع الذهب والمجوهرات والذي ضم مجموعة من الشركات والمصانع والمصممين وموردي المعدات والأحجار والمواد المستخدمة في صناعة المجوهرات حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والتصاميم بما في ذلك تقنيات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع والنقش بالليزر والصب والتشكيل الدقيق ومعدات التلميع والتشطيب وأجهزة فحص الذهب والأحجار الكريمة وتقنيات ترصيع الأحجار والبرامج الرقمية المستخدمة في تصميم المجوهرات.

وأكدت منى السويدي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز انفتاح المصممين والحرفيين الإماراتيين على التجارب العالمية المتقدمة مشيرة إلى أن منصة "صاغة الإمارات" تمثل إحدى الأدوات التي تعمل من خلالها الغرفة على تمكين المواهب الوطنية وتطوير قدراتها وفتح آفاق جديدة أمامها للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الزيارة أتاحت التعرف عن قرب على مهارات الحرفيين والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات وطبيعة عملهم في مختلف مراحل الإنتاج إلى جانب الاطلاع على تجربة دمج الحرف التقليدية بالتقنيات الحديثة وما توفره الحلول الرقمية والمعدات المتطورة من إمكانات لتطوير التصاميم ورفع دقة التصنيع والإنتاجية وتقليل الهدر مؤكدة أن مخرجات الزيارة ستدعم توجهات المنصة في تطوير مهارات المصممين والحرفيين والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التصميم والتصنيع إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم ورش تدريبية مشتركة مع المتخصصين في الصين.

وفي جانب آخر من الزيارة تعرف الوفد خلال جولته في متحف العطور بمدينة قوانغتشو على تاريخ صناعة العطور في الصين ومراحل إنتاجها وطرق استخلاص الروائح والزيوت العطرية والمواد الطبيعية المستخدمة في تركيبها إلى جانب الأدوات التقليدية والحديثة المستخدمة في عمليات الاستخلاص والمزج والتعبئة بما أتاح التعرف على نموذج يجمع بين الموروث الثقافي والتقنيات الحديثة في تطوير منتجات مبتكرة.