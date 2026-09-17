غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدومينيكان

رأس الخيمة في 17 سبتمبر / وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة مع جمهورية الدومينيكان بما يدعم بناء شراكات نوعية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة رينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة في مختلف المجالات، وأهمية تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في كل من إمارة رأس الخيمة وجمهورية الدومينيكان.