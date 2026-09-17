سعود بن صقر يستقبل سفيرة جمهورية سلوفينيا

رأس الخيمة في 17 سبتمبر/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة سابينا ستادلر، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

من جانبها، عبّرت سعادة سابينا ستادلر عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.