وزير الاتصال الحكومي الأردني : تنسيق وتعاون متواصل بين المؤسسات الإعلامية الأردنية والإماراتية

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أكد معالي الدكتور محمد حسين المومني وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية تواصل التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الأردنية والإماراتية منوها بالعلاقات الأخوية والتاريخ والمصالح المشتركة بين البلدين التي تشكل أساسا لتعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والتجارب.

وقال معالي الدكتور محمد حسين المومني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش في قمة الإعلام العربي 2026 إن الأردن ينظر بكل فخر واعتزاز إلى جهود المؤسسات الإعلامية الإماراتية.

وأضاف معاليه أن المؤسسات الإعلامية في البلدين ترتبط ببروتوكولات لتنظيم التعاون فيما بينها بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير العمل الإعلامي مؤكدًا أن العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين تمثل دافعًا لمواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون بما يخدم الأردن والإمارات وشعبيهما.

وأشار معاليه إلى أن التعاون الإعلامي بين البلدين سيواصل التطور في إطار من المهنية والاحترافية بما يعزز دور الإعلام في نقل الحقيقة وبناء المصداقية مشددًا على أهمية التزام الإعلاميين بالمعايير المهنية في ظل التدفق الكبير للمعلومات عبر الفضاء الرقمي.

من جهة أخرى أوضح معاليه أن الانتشار المتزايد للمعلومات المضللة والزائفة يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسات الإعلامية ولا سيما في ظل سرعة تداول المحتوى الرقمي ما يتطلب تعزيز مهارات التحقق والتدقيق والالتزام بالمصداقية.

ولفت إلى أن هذه المسؤولية تكتسب أهمية خاصة لدى الشباب العربي باعتبارهم جزءا رئيسيا من مستقبل الإعلام مؤكدا ضرورة تأهيلهم وتمكينهم من أدوات العمل الإعلامي الحديث وتعزيز قدرتهم على التعامل المهني مع الكم المتزايد من المعلومات والمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.