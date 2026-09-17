"ثقافة وسياحة أبوظبي" توقّع تسع اتفاقيات مع عدد من أبرز وكلاء السفر والعطلات

دبي في 17 سبتمبر / وام / وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تسع اتفاقيات تسويقية مشتركة مع عدد من أبرز وكلاء السفر ومنظمي برامج العطلات في الهند، تستهدف استقطاب 75,500 زائر إضافي من هذا السوق الرئيسي إلى الإمارة.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الدائرة لتعزيز أطر التعاون مع الشركاء في الهند، التي تصدرت قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة خلال عام 2025.

وتُعد الاتفاقية مع "ميك ماي تريب" الأكبر ضمن هذه الشراكات التسويقية، إذ تستهدف استقطاب 37,500 زائر إلى أبوظبي على مدى 18 شهراً.

كما تهدف الاتفاقيتان مع شركتي "ثريلّوفيليا" و"أكبر هوليدايز" إلى جذب 11,000 و10,000 زائر على التوالي خلال الفترة نفسها.

وعقدت الدائرة كذلك اتفاقيات لمدة عام واحد مع كل من "ريز لايف" و"أوتازو هوليدايز" بواقع 3,500 زائر سنوياً لكل منهما، و"هوليداي ترايب" بواقع 3,000 زائر، و"تراف كلان" و"بيك يور تريل" بواقع 2,500 زائر لكل منهما، و"جي إن آر كونيكت" بواقع 2,000 زائر.

ووُقعت الاتفاقيات خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، الذي شاركت فيه الدائرة بجناح سلط الضوء على ما تقدمه أبوظبي من تجارب استثنائية في مجالات الثقافة، وفنون الطهي، والترفيه، والرياضة، والتسوق.

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال عام 2025، ولا تزال من أسواقها الرئيسية ذات الأولوية في عام 2026.

وشكّل الزوار من الهند 13% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال عام 2025، مع ارتفاع عددهم بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 436,124 نزيلاً.

وأسهمت عدة عوامل في هذا النمو، من أبرزها زيادة الرحلات الجوية، واستضافة أبوظبي حفلات موسيقية عالمية وفعاليات سنوية كبرى، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إلى جانب المبادرات التسويقية الموجّهة، ومنها الحملات الترويجية الخاصة بمناسبتي الديوالي والعيد، فضلاً عن الحملة السياحية التي شارك فيها النجمان رانفير سينغ وديبيكا بادوكون.