الكويت وكندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني

الكويت في 18 سبتمبر/وام/ وقع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ، يوم الخميس، مع نظيرته الكندية أنيتا أناند على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن.

وذكرت و كالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التوقيع جاء في ختام اجتماع الشيخ جراح مع وزيرة خارجية كندا ، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين والتأكيد على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

-خلا-