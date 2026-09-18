تراجع "الين" و استقرار "اليورو" و انخفاض العملات المشفرة

طوكيو في 18 سبتمبر /وام/ استهل الين الياباني تداولات اليوم على انخفاض أمام الدولار واليورو مع بدء التعاملات في آسيا، قبيل قرار متوقع من بنك اليابان المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الجلسة.

وانخفض الين 0.1% إلى 156.19 ين للدولار، مستأنفًا تراجعه بعد أن صعد أمس، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام ، كما تراجعت العملة اليابانية أمام اليورو بنسبة 0.2% إلى 179.30 ين لليورو.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 1.3359 دولار، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس، واستقر اليورو عند 1.1478 دولار، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7117 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5724 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليستقر عند 100.2100، بعد أن تراجع قليلًا عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع سعر "بتكوين" 0.1% إلى 76,442.97 دولار، فيما انخفض سعر "إيثر" 0.2% إلى 2,447.39 دولار.

-خلا-