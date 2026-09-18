تباين الأسهم اليابانية و شركات التكنولوجيا ترفع "نيكي" 1%

طوكيو في 18 سبتمبر /وام/ تباينت الأسهم اليابانية ، وصعد المؤشر "نيكي" اليوم مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وارتفع "نيكي" واحدا بالمئة إلى 64786.86 نقطة ، فيما خسر المؤشر " توبكس" الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة، ​نظرا لانخفاض نسبة الأسهم المرتبطة ⁠بالذكاء الاصطناعي فيه.

وصعد سهم مجموعة "سوفت بنك"، ⁠المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء ⁠الاصطناعي، بنسبة خمسة بالمئة، وزاد سهما

شركتي "أدفانتست" و"طوكيو إلكترون" للرقائق ⁠الإلكترونية ​بأربعة بالمئة و3.6 بالمئة ⁠على الترتيب.

-خلا-